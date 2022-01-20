Дмитрий Азаров проверил работу нового центра амбулаторной онкологической помощи

В четверг, 20 января, на базе Самарской городской больницы №6 открылся центр амбулаторной онкологической помощи, созданный благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Работу центра проверил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, первый в губернии центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) был открыт в декабре 2019 года на базе Самарской городской клинической больницы №8. Задача ЦАОП - в одном месте оперативно провести всю уточняющую диагностику, верифицировать диагноз и при необходимости записать в областной онкоцентр. Подобные ЦАОП позднее были открыты в Самарских городских больницах №4 и №7, Тольяттинской городской клинической поликлинике №3, Сызранской центральной городской больнице.

Сегодня начал работу ЦАОП на территории Самарской городской больницы №6 (ул. Советской Армии, 56), который рассчитан на 280 тыс. населения. На четвертом этаже учреждения, где ранее размещался административный блок, был проведен ремонт, установлено необходимое современное оборудование, сделан дневной стационар, сформирован штат специалистов.

Как отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, работа ЦАОП повышает доступность качественной диагностической помощи, а также снимает нагрузку как с первичного медицинского звена, так и с областного онкоцентра, куда обращаются люди со всей Самарской области и из других регионов. Таким образом, жители региона получают возможность в более короткие сроки комплексно обследоваться, получить квалифицированную медицинскую помощь и вовремя пройти необходимое лечение, что порой спасает жизнь.

"Только по 2021 году уже работающие ЦАОП приняли 38374 посещений. Фактически эта нагрузка была снята с областного онкоцентра. Поэтому работа таких центров, конечно, дает положительный результат", - рассказал Андрей Орлов.

Центр на базе Самарской городской больницы №6, как и другие ЦАОП, оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое по уровню соответствует областному онкоцентру.

"Аппаратура, установленная здесь, позволяет нам проводить полноценную диагностику в тех же рамках и в том же качестве, как и в областном онкоцентре, где я раньше работала. И условия диагностики эквивалентны, с той лишь разницей, что у нашего центра другой масштаб", - отметила врач УЗИ Ангелина Росборуф.

Все оборудование в ЦАОП подключено к единой цифровой системе. Это позволяет специалистам при необходимости оперативно передавать данные коллегам в областной онкоцентр для совместной работы.

"Такая схема сокращает сроки обследования пациентов, им уже не надо ходить и записываться в различные учреждения. То есть это пациентоориентированное здравоохранение", - отметил Андрей Орлов, добавив, что более чем 3000 пациентов с уже поставленным диагнозом поступили в онкоцентр после обследования в ЦАОП.

Дмитрий Азаров ознакомился с техническим оснащением открытого ЦАОП и пообщался с коллективом центра, штат которого составляют сотрудники горбольницы №6 и специалисты, ранее трудившиеся в областном онкоцентре.

"Все наши специалисты имеют высокий уровень и большой опыт работы", - сообщила заведующая ЦОАП самарской горбольницы №6 Екатерина Тюлюсова.

Благодаря работе по созданию единой системы лечения онкологических заболеваний в Самарской области удалось повысить показатель раннего выявления онкозаболеваний - сегодня он выше среднероссийского уровня.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что к 2024 году на территории региона будут работать всего 12 ЦАОП. В этом году планируется открыть центры в Чапаевске и Кинель-Черкассах, на 2023 год запланирован ввод ЦАОП в Куйбышевском районе Самары.

"Нужно обязательно рассмотреть разные варианты действий, чтобы ускорить реализацию проекта и открыть центр в Куйбышевском районе раньше - до конца этого года", - сказал Дмитрий Азаров, поручив министру заняться проработкой этого вопроса.