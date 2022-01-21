АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию НПС в Самарской области

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Работы велись с декабря 2019 года в рамках программы расширения пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк на участке Самара - Зензеватка в направлении порта Новороссийск в объеме до 40 млн тонн.

Проведено техническое перевооружение магистральной насосной станции, построены новая операторная и узел регулирования давления, емкости для сбора утечек и дренажа, модернизировано технологическое оборудование.

В процессе реконструкции были соединены параллельно четыре магистральных насосных агрегата (МНА) производительностью 3,6 тыс. куб метров нефти в час каждый. Такое соединение МНА позволяет увеличивать подачу нефти в нефтепровод, а также повышает отказоустойчивость оборудования. Сами насосные агрегаты были заменены в 2019 году в рамках программы техперевооружения и реконструкции.

Для контроля режимов транспортировки нефти на выходе магистральной насосной построен узел регулирования давления. Новый узел смонтирован на открытой площадке согласно современным нормам проектирования, он обеспечивает работу насосных агрегатов в пределах рабочей области расходно-напорных характеристик. Выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, демонтировано.

В новой операторной смонтирована микропроцессорная система автоматизации НПС. В ее основу легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

Строительно-монтажные работы на НПС проводились без изменения существующей схемы транспортировки нефти по МН Куйбышев - Тихорецк.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Во втором полугодии 2021 года выполнено поэтапное технологическое подключение нового оборудования и объектов НПС "Самара-1" к МН Куйбышев - Тихорецк. Весь комплекс строительно-монтажных работ завершен в декабре 2021 года.

Оснащение НПС "Самара-1" высокотехнологичным оборудованием позволяет своевременно выполнять планы транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев - Тихорецк, а также обеспечивает безопасные условия труда персонала.

В настоящее время НПС "Самара-1" работает в штатном режиме.