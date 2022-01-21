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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию НПС в Самарской области

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы велись с декабря 2019 года в рамках программы расширения пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк на участке Самара - Зензеватка в направлении порта Новороссийск в объеме до 40 млн тонн.

Проведено техническое перевооружение магистральной насосной станции, построены новая операторная и узел регулирования давления, емкости для сбора утечек и дренажа, модернизировано технологическое оборудование.

В процессе реконструкции были соединены параллельно четыре магистральных насосных агрегата (МНА) производительностью 3,6 тыс. куб метров нефти в час каждый. Такое соединение МНА позволяет увеличивать подачу нефти в нефтепровод, а также повышает отказоустойчивость оборудования. Сами насосные агрегаты были заменены в 2019 году в рамках программы техперевооружения и реконструкции.

Для контроля режимов транспортировки нефти на выходе магистральной насосной построен узел регулирования давления. Новый узел смонтирован на открытой площадке согласно современным нормам проектирования, он обеспечивает работу насосных агрегатов в пределах рабочей области расходно-напорных характеристик. Выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, демонтировано.

В новой операторной смонтирована микропроцессорная система автоматизации НПС. В ее основу легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

Строительно-монтажные работы на НПС проводились без изменения существующей схемы транспортировки нефти по МН Куйбышев - Тихорецк.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Во втором полугодии 2021 года выполнено поэтапное технологическое подключение нового оборудования и объектов НПС "Самара-1" к МН Куйбышев - Тихорецк. Весь комплекс строительно-монтажных работ завершен в декабре 2021 года.

Оснащение НПС "Самара-1" высокотехнологичным оборудованием позволяет своевременно выполнять планы транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев - Тихорецк, а также обеспечивает безопасные условия труда персонала.

В настоящее время НПС "Самара-1" работает в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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