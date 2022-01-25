В гибели студента колледжа им. Ляпиной в Самаре обвиняют инженера-электрика заведения

В Самаре инженеру-электрику самарского колледжа им. Ляпиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 109 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что в результате трагедии, произошедшей 21 апреля 2021 года, в колледже от удара током погиб студент.
"По версии следствия, инженер-электрик, ответственный за организацию технически правильной эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, а также его поддержание в исправном состоянии, не предпринял мер к ограничению доступа к электроустановке. В результате указанных действий учащийся, получив доступ к электрооборудованию, получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте происшествия", — сообщают в региональном управлении СК РФ.
В пресс-службе ведомства также уточняют, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.