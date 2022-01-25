В гибели студента колледжа им. Ляпиной в Самаре обвиняют инженера-электрика заведения

В Самаре инженеру-электрику самарского колледжа им. Ляпиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 109 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в результате трагедии, произошедшей 21 апреля 2021 года, в колледже от удара током погиб студент.

"По версии следствия, инженер-электрик, ответственный за организацию технически правильной эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, а также его поддержание в исправном состоянии, не предпринял мер к ограничению доступа к электроустановке. В результате указанных действий учащийся, получив доступ к электрооборудованию, получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте происшествия", — сообщают в региональном управлении СК РФ.

В пресс-службе ведомства также уточняют, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.