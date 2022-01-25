В Самаре выступил Госоркестр под руководством Владимира Юровского

В понедельник, 24 января, в Самарской филармонии выступил Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова под руководством дирижера Владимира Юровского. В программе прозвучали произведения Йозефа Гайдна, Сергея Прокофьева, Рихарда Штрауса.

Выступление в Самаре Симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова можно уже считать одним из главных событий года музыкальной жизни региона. А тот факт, что за дирижерский пульт встал Владимир Юровский, - отдельный подарок для поклонников классической музыки.

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова по праву считается главным музыкальным коллективом страны. С оркестром работали Е.Мравинский, М.Ростропович, И.Стравинский, В.Гергиев, Ю.Темирканов и другие. Сейчас художественным руководителем коллектива значится Василий Петренко. После десятилетнего руководства оркестром Владимир Юровский принял статус почетного дирижера.

Владимир Юровский и его преемник Василий Петренко уже максимально близко подошли к статусу больших или великих дирижеров и получили признание во всем мире. 14 лет Юровский служил главным дирижером Лондонского филармонического оркестра. Сейчас он возглавляет Симфонический оркестр Берлинского радио и значится музыкальным руководителем Баварской государственной оперы. Он внес свое имя в историю Госоркестра еще и тем, что выбирал для репертуара редкие произведения композиторов XX-XXI веков.

Для Самары дирижер выбрал эффектные произведения - "Прощальную" симфонию Йозефа Гайдна, симфоническою сюиту из оперы "Любовь к трем апельсинам" и фантастические вариации на тему рыцарского характера для большого оркестра ре мажор "Дон Кихот" Рихарда Штрауса.

Для исполнения "Прощальной" симфонии вышло 25 музыкантов. По завету автора к концу исполнения произведения на сцене должно остаться только две скрипки, остальные музыканты и дирижер по очереди уходят и гасят подсветку на пюпитрах. В Самаре центральные роли исполнили концертмейстер Алексей Цыганов и первая скрипка Наринэ Нанаян.

Для исполнения хорошо знакомой самарцам благодаря репертуару Театра оперы и балета симфонической сюиты из "Любви к трем апельсинам" Сергея Прокофьева на сцену вышел традиционный состав оркестра. В числе музыкантов - народный артист России Сергей Гиршенко, заслуженная артистка России Наталья Ковалевская, Василий Чернятин, Константин Куприянов.

Во втором отделении прозвучала 45-минутная поэма "Дон Кихот" Рихарда Штрауса, где соло исполнили виолончелист Пауль Суссь и альтист Василий Кухаренко. После концерта зрители устроили десятиминутные овации.

К сожалению, аншлага на концерте не было, несмотря на то что имя Владимира Юровского - лучшая реклама среди поклонников классической музыки. Баннеры, развешанные по городу, также не помогли собрать полный зал. Учитывая, что билеты на концерт стоили до 2,5 тыс. руб., можно предположить лишь то, что коронавирус все еще пугает зрителей и старшее поколение разумно предпочитает оставаться дома.