В Самарской области задержали участников ОПГ фальшивомонетчиков

В Самарской области задержали организатора и троих участников ОПГ, занимавшейся сбытом фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Задержанные - жители региона 30-40 лет. По версии следствия, они сбыли свыше 1800 поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. на общую сумму более 9 млн рублей. Злоумышленники торговали фальшивками через магазин в теневом сегменте интернета. Сейчас этот магазин ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, мобильники и фальшивые купюры. Задержанных отправили под стражу.

В поимке предполагаемых распространителей фальшивок участвовали оперативниками ГУЭБиПК МВД России с коллегами из Самарской и Калининградской областей, а также УФСБ России. Задержание проводили при силовой поддержке Росгвардии.