Самарскую фирму "СУ-6" уличили в сокрытии от налоговиков более 45 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с июля 2016 г. по июль 2019 г. сотрудники ООО "СУ-6" включали в налоговые декларации ложные сведения о сделках с организациями, которые фактически не имели финансово-хозяйственных отношений с фирмой. В результате "СУ-6" не заплатило более 45 млн руб. в качестве НДС.