Прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках фестиваля "Театральное Приволжье" продлен

Прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", продлен до 15 февраля 2022 года. Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

В конкурсе могут участвовать жители Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров должен стать фестиваль "Театральное Приволжье". Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах Фестиваля.

Работы могут быть выполнены в различных техниках — это и графика, и батик, и компьютерный дизайн, и краски, и фотоколлажи.

Лучшие работы будут определены по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 г. на электронный адрес theatres.fest@mail.ru (с пометкой "Конкурс афиш").

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке: http://театральноеприволжье.рф/news/tpost/guuk5vede1-konkurs-na-luchshuyu-razrabotku-afishipl