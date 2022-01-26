Очередное распределение мест в детсадах Самары пройдет 28 января

28 января в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений. Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (во вкладке "Образовательные организации").

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. о. Самара можно скачать, перейдя по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TFbE3Nx6p7YTfNLO_6CecjiJ-PgBFzsMpq6YuOcn5u8/edit?usp=sharing.

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти дошкольных учреждений в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2021;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса "Очередник" в статус "Направлен", что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений").

Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом необходимо в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте обратиться непосредственно в детский сад, в котором ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО нужно обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.