РГС Банк: 32% самарцев предпочитают открывать вклады дистанционно

РГС Банк (входит в группу банка "Открытие") и платформа Финуслуги в ходе опроса выяснили, какой способ оформления вклада сегодня привычнее для жителей Самары: традиционно, в отделении банка, или через онлайн-сервисы. Оказалось, что дистанционный формат при открытии сберегательного продукта предпочитает треть опрошенных — 32%. При этом 31% жителей города от онлайн-оформления вклада останавливает тот факт, что они просто не понимают, как это сделать.
В Самаре рекордная доля респондентов (в сравнении с другими регионами страны) предпочитает открывать вклады в отделении банка — 68%. И только треть (32%) опрошенных все-таки выбирают для этого дистанционные каналы: 12% указали как удобный способ открытия вклада мобильное приложение банка, 9% — финансовые порталы — агрегаторы, еще 7% — интернет-банк и 4% — финансовые маркетплейсы (в том числе платформу Финуслуги).
На вопрос, при каких условиях вы готовы оформить вклад онлайн, треть (33%) опрошенных в Самаре поставили на первое место высокую безопасность переводов и надежность банка. Почти столько же (31%) вкладчиков решатся дистанционно открыть сберегательный продукт при отсутствии необходимости посещать отделение банка, 28% — при более высокой по сравнению с традиционной линейкой продуктов ставке, 14% — при условии удобного интернет-/мобильного банка. Еще 12% отметили важность отсутствия комиссии за перевод средств на счет банка, а 4% — оперативность открытия вклада.
Примечательно, что значительную часть жителей Самары (31%) от онлайн-оформления вклада останавливает тот факт, что они просто не понимают, как это сделать. Еще 28% опрошенных привыкли из года в год обращаться в офис банка лично. 22% самарцев дистанционная процедура открытия вклада кажется небезопасной, а 16% респондентов важно иметь на руках договор от банка. Еще 9% останавливает комиссия за онлайн-перевод денежных средств, а 5% сложно открывать продукты подобным способом.
"Результаты опроса показали, что уже почти половина россиян с комфортом пользуется возможностями онлайн-вкладов. А среди второй половины значительна аудитория тех, кто в ближайшее время может начать активно осваивать дистанционные каналы, роль которых растет с каждым днём. При этом на сегодня стоит отметить высокую конкуренцию в этом направлении как среди игроков банковского рынка, развивающих свои системы ДБО, так и среди финансовых маркетплейсов. Для знакомства с этим форматом отлично подойдет платформа личных финансов Финуслуги Московской биржи, отвечающая большинству требований потенциальных вкладчиков", — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.
"Ежедневно платформой Финуслуги пользуются тысячи россиян. У нас можно онлайн, в режиме 24/7, подобрать самые выгодные финансовые предложения от ведущих российских компаний. С осени 2021 года число регистраций на Финуслугах выросло более чем вдвое, а спрос на открытие вкладов с помощью платформы увеличился втрое. Люди пользуются платформой как комфортным инструментом по работе с финансами. Фактор успеха в том, что Финуслуги полностью отвечают условиям, важность которых отметили участники опроса: высокий уровень безопасности и доступ к продуктам с самыми высокими ставками. Пользователи платформы, например, могут оформить вклад "Подушка безопасности" РГС Банка по повышенной ставке 9,2% годовых", — добавил управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.