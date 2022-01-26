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РГС Банк: 32% самарцев предпочитают открывать вклады дистанционно

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк (входит в группу банка "Открытие") и платформа Финуслуги в ходе опроса выяснили, какой способ оформления вклада сегодня привычнее для жителей Самары: традиционно, в отделении банка, или через онлайн-сервисы. Оказалось, что дистанционный формат при открытии сберегательного продукта предпочитает треть опрошенных — 32%. При этом 31% жителей города от онлайн-оформления вклада останавливает тот факт, что они просто не понимают, как это сделать.

В Самаре рекордная доля респондентов (в сравнении с другими регионами страны) предпочитает открывать вклады в отделении банка — 68%. И только треть (32%) опрошенных все-таки выбирают для этого дистанционные каналы: 12% указали как удобный способ открытия вклада мобильное приложение банка, 9% — финансовые порталы — агрегаторы, еще 7% — интернет-банк и 4% — финансовые маркетплейсы (в том числе платформу Финуслуги).

На вопрос, при каких условиях вы готовы оформить вклад онлайн, треть (33%) опрошенных в Самаре поставили на первое место высокую безопасность переводов и надежность банка. Почти столько же (31%) вкладчиков решатся дистанционно открыть сберегательный продукт при отсутствии необходимости посещать отделение банка, 28% — при более высокой по сравнению с традиционной линейкой продуктов ставке, 14% — при условии удобного интернет-/мобильного банка. Еще 12% отметили важность отсутствия комиссии за перевод средств на счет банка, а 4% — оперативность открытия вклада.

Примечательно, что значительную часть жителей Самары (31%) от онлайн-оформления вклада останавливает тот факт, что они просто не понимают, как это сделать. Еще 28% опрошенных привыкли из года в год обращаться в офис банка лично. 22% самарцев дистанционная процедура открытия вклада кажется небезопасной, а 16% респондентов важно иметь на руках договор от банка. Еще 9% останавливает комиссия за онлайн-перевод денежных средств, а 5% сложно открывать продукты подобным способом.

"Результаты опроса показали, что уже почти половина россиян с комфортом пользуется возможностями онлайн-вкладов. А среди второй половины значительна аудитория тех, кто в ближайшее время может начать активно осваивать дистанционные каналы, роль которых растет с каждым днём. При этом на сегодня стоит отметить высокую конкуренцию в этом направлении как среди игроков банковского рынка, развивающих свои системы ДБО, так и среди финансовых маркетплейсов. Для знакомства с этим форматом отлично подойдет платформа личных финансов Финуслуги Московской биржи, отвечающая большинству требований потенциальных вкладчиков", — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

"Ежедневно платформой Финуслуги пользуются тысячи россиян. У нас можно онлайн, в режиме 24/7, подобрать самые выгодные финансовые предложения от ведущих российских компаний. С осени 2021 года число регистраций на Финуслугах выросло более чем вдвое, а спрос на открытие вкладов с помощью платформы увеличился втрое. Люди пользуются платформой как комфортным инструментом по работе с финансами. Фактор успеха в том, что Финуслуги полностью отвечают условиям, важность которых отметили участники опроса: высокий уровень безопасности и доступ к продуктам с самыми высокими ставками. Пользователи платформы, например, могут оформить вклад "Подушка безопасности" РГС Банка по повышенной ставке 9,2% годовых", — добавил управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.

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