"РСХБ-Страхование" рассказало, какие регионы застраховали озимые

АО СК "РСХБ-Страхование" подвело первые итоги 2021 года по страхованию озимых культур. Эксперты выяснили, что российские аграрии перед зимой чаще всего страхуют пшеницу: 91% застрахованной площади озимых отдано под эту злаковую культуру. Второе место разделили ячмень и рапс — по 3%, третье место занимает рожь — 2%. Среди клиентов "РСХБ-Страхование" 91% предпочли субсидированное страхование, поскольку господдержка дает аграриям возможность снизить финансовую нагрузку, сохранив высокий уровень защиты.

Самая обширная площадь застрахованных в 2021 году озимых культур приходится на юг России — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область. В этих регионах располагается 41% всех озимых насаждений, застрахованных "РСХБ-Страхование" в 2021 году. Догоняет лидера Поволжье — 33%. Причем здесь агрострахование получило широкое распространение и очень востребовано. Застрахованные площади озимых культур есть почти в каждом поволжском регионе: в Ульяновской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Астраханской областях, а также в Республиках Татарстане и Калмыкии. Обширная территория застрахованных озимых находится и в Республике Мордовия — 9%. Следом идет Черноземье (8%).

"Агрострахование — один из эффективных способов сохранить финансовую стабильность предприятия в случае, если погодные условия не позволят получить тот объем урожая, на который рассчитывал производитель. За последние два года рынок агрострахования значительно увеличился. Этому способствует активная поддержка отрасли со стороны государства", — прокомментировал генеральный директор АО СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.