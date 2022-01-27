Дети-сироты смогут приобретать квартиры с помощью жилищных сертификатов

В среду, 26 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи руководители министерств и ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов рассмотрели четыре проекта региональных законов.
Законопроект "О разграничении полномочий органов государственной власти Самарской области в области обеспечения биологической безопасности" был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
"В частности, на Самарскую губернскую думу планируется возложить принятие законов в сфере биологической безопасности и контроль за их исполнением, а на Правительство Самарской области — принятие правовых актов и государственных программ в этой сфере, координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской области и организацию их взаимодействия", — доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Областной кабинет министров принял решение утвердить законопроект и направить его на рассмотрение Самарской губернской думы.
Министры областного правительства рассмотрели законопроект, утверждающий новый для региона механизм обеспечения жильем детей-сирот — с помощью жилищных сертификатов.
В настоящее время, в соответствии с государственной программой по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, эта категория льготников с 18 лет имеет право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных учреждениях или приемных семьях. В Самарской области сложилась практика предоставления детям-сиротам готового жилья, которое муниципалитет приобретает на средства, полученные из федерального и регионального бюджетов. Жилье приобретается у застройщиков и на вторичном рынке.
Проект закона, который получил одобрение областного кабмина, откроет новые возможности обеспечения детей-сирот жильем, позволит им самостоятельно выбирать квартиру и муниципалитет, использовать дополнительно материнский капитал или личные средства.
Виктор Кудряшов поручил министерству внимательно рассмотреть критерии получения сертификатов и разработать такую методику, которая исключила бы риск потери жилья при реализации сертификата.
"Нам крайне важно, чтобы в Самарской области такого не произошло, и право на сертификаты получили те дети-сироты, которые имеют определенный уровень самостоятельности, устойчивое положение в социуме и могут ответственно использовать сертификат для своих нужд, нужд своей семьи", — подчеркнул глава регионального правительства.
На заседании регионального кабинета министров были названы следующие критерии получения жилищного сертификата: возраст не менее 23 лет, трудовой стаж не менее 12 месяцев, успешная социализация в обществе.
"Решение о вручении сертификата будет приниматься комиссионно, с учетом мнения местных органов власти, органов опеки и попечительства", — дополнила министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева.
В Самарской области средний срок ожидания жилья этой льготной категорией значительно меньше, чем во многих других регионах. В этом году на квартиры для детей-сирот в областном бюджете заложена рекордная сумма — 900 млн руб., и мы планируем увеличить ее в течение года. — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сегодня мы принимаем прогрессивный законопроект, который позволит нарастить темпы обеспечения детей-сирот жильем".
Участники заседания также приняли решение внести изменения в Методику расчета размера арендной платы за пользование имуществом Самарской области для арендаторов. В настоящее время для предприятий малого и среднего бизнеса при расчете арендной платы за пользование таким имуществом действует льготный коэффициент социальной значимости 0,8. Однако эта мера поддержки не распространялась на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых.
Новый законопроект позволяет распространить льготный коэффициент и на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. Это решение станет дополнительной значимой мерой господдержки для самозанятых граждан.
В завершение областной кабинет министров одобрил решение о предоставлении бюджетного кредита в размере 14 061 тысячи рублей городскому округу Сызрань.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.