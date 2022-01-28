16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Машковцев провел рабочее совещание по подготовке юбилейного форума "iВолга-2022" В Совете Федерации обсудили готовность регионов к новой системе обращения с отходами I и II классов Игорь Комаров провел встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Правительство РФ выделит регионам миллиарды рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией Самарская область вошла в ТОП-3 по объему поддержки конкурса Фонда президентских грантов

Федеральная власть Власть и политика

Олег Машковцев провел рабочее совещание по подготовке юбилейного форума "iВолга-2022"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 января, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел в Самарской области рабочее совещание по подготовке юбилейного Молодежного форума "iВолга-2022".

Фото: pfo.gov.ru

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, директор Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" Кристина Гнатюк.

Участники обсудили концепцию и основные подходы к проведению одного из наиболее значимых и масштабных окружных мероприятий в сфере государственной молодежной политики, организуемых под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Олег Машковцев отметил, что тематика "Этнокультурного многообразия", определенная для юбилейного Форума Росмолодежью, сочетается с темой Года культурного наследия в России, установленного указом президента.

Заместитель полпреда подчеркнул, что особое внимание при организации юбилейной "iВолги" необходимо уделить подготовке мероприятий образовательной программы по вопросам межнациональных отношений. Профильная этнокультурная смена форума планируется в федеральном формате, при этом сохранятся традиционно проводимые в рамках "iВолги" смены, связанные с наукой, предпринимательством, студенческим самоуправлением, патриотической и добровольческой направленности, а также тематические смены по теме развития территорий и туризма.

Предполагается, что форум пройдет в "гибридном" формате: в режиме автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды, а также онлайн с возможностью подключения участников и зрителей форума к образовательной и культурно-досуговой программе.

Будут обеспечены санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

К организации десятого юбилейного Форума "iВолга" в этом году будут привлечены представители от каждого региона ПФО из числа организаторов региональных форумов. Ориентировочные даты проведения форума с 21 по 29 июля. Место проведения, по традиции, — "Фестивальный парк" на Мастрюковских озерах в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6