Олег Машковцев провел рабочее совещание по подготовке юбилейного форума "iВолга-2022"

В четверг, 27 января, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел в Самарской области рабочее совещание по подготовке юбилейного Молодежного форума "iВолга-2022".

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, директор Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" Кристина Гнатюк.

Участники обсудили концепцию и основные подходы к проведению одного из наиболее значимых и масштабных окружных мероприятий в сфере государственной молодежной политики, организуемых под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Олег Машковцев отметил, что тематика "Этнокультурного многообразия", определенная для юбилейного Форума Росмолодежью, сочетается с темой Года культурного наследия в России, установленного указом президента.

Заместитель полпреда подчеркнул, что особое внимание при организации юбилейной "iВолги" необходимо уделить подготовке мероприятий образовательной программы по вопросам межнациональных отношений. Профильная этнокультурная смена форума планируется в федеральном формате, при этом сохранятся традиционно проводимые в рамках "iВолги" смены, связанные с наукой, предпринимательством, студенческим самоуправлением, патриотической и добровольческой направленности, а также тематические смены по теме развития территорий и туризма.

Предполагается, что форум пройдет в "гибридном" формате: в режиме автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды, а также онлайн с возможностью подключения участников и зрителей форума к образовательной и культурно-досуговой программе.

Будут обеспечены санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

К организации десятого юбилейного Форума "iВолга" в этом году будут привлечены представители от каждого региона ПФО из числа организаторов региональных форумов. Ориентировочные даты проведения форума с 21 по 29 июля. Место проведения, по традиции, — "Фестивальный парк" на Мастрюковских озерах в Самарской области.