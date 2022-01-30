В Тольятти 63-летний хулиган сообщил о теракте

В Тольятти разыскали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о теракте, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе кто-то позвонил и сообщил в полицию об угрозе памятнику в Комсомольском районе. Правоохранители, в том числе кинолог с собакой, обследовали помещения и прилегающую территорию и не обнаружили ничего опасного.

Позже разыскали сообщившего об угрозе. 63-летний мужчина пояснил, что был пьян и ради хулиганства решил сообщить о теракте.

Теперь в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.