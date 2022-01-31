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Самарских сирот старше 23 лет предложили обеспечить собственным жильем

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшим детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, предложили выдавать жилищные сертификаты - такой законопроект внесен на рассмотрение Самарской губернской думы в пятницу, 28 января.

По предложению правительства региона право на получение собственного жилья получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 23 года и старше. Сертификат даст возможность молодым людям приобрести жилье в любом муниципальном образовании области. Дополнительно можно будет использовать собственные средства или маткапитал.

Сейчас в Самарской области в сводном списке детей-сирот состоит 2957 человек, в т.ч. 536 - в возрасте 23 года и старше (ежегодно их число увеличивается на 260 человек).

По информации, поступившей из областных муниципалитетов, сейчас на жилищный сертификат могут претендовать порядка 100 человек. За 2022-24 годы предлагается обеспечивать жильем по 30 детей-сирот ежегодно, для чего потребуется по 45 млн рублей в год.

Сумму жилищного сертификата предлагается устанавливать исходя из расчета 33 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в конкретном населенном пункте области, на территории которого дети-сироты должны получать квартиры.

В настоящее время большинство таких детей состоит на учете в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и других муниципалитетов. При расчете потребности учитывается средняя стоимость 1 кв. м жилья в этих городах, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Гид потребителя

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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