Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных дорожных объектов в Сызрани

В понедельник, 31 января, в ходе оперативного совещания правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани. Это ремонт автомобильного моста около железнодорожного вокзала и перехода через железнодорожные пути в районе улицы Степана Разина.
В рамках "оперативки" министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил о сроках реализации мероприятий, реализуемых в регионе в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Как сообщил министр, конкурсные процедуры по всем 20 объектам проведены. "Уровень контрактации составляет 96%, по 2 объектам заключение контрактов планируется до конца текущей недели. Контрольная точка по выполнению строительно-монтажных работ — 1 ноября", — сказал Иван Пивкин.
Дмитрий Азаров, заслушав доклад министра, сообщил о необходимости дополнительно проработать решения по двум проблемным объектам дорожной инфраструктуры в Сызрани, имеющих важное социальное значение.
Первый — ремонт перехода через железнодорожные пути в границах улиц Степана Разина и Шеврохромовская. Местное жители давно просят обустроить здесь безопасный, удобный, регулируемый переход. А пока по пути на работу, в магазины и школы горожане ежедневно вынуждены пересекать железнодорожные пути на свой страх и риск. Второй — ремонт автомобильного моста, связывающего площадь перед вокзалом "Сызрань-1" с остальной частью города ("горбатый" мост), который находится в аварийном состоянии.
"Этот застарелый вопрос местные жители неоднократно поднимали. Тема не один год звучит. Мы обсуждали с главой города, что надо браться и решать", — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров, учитывая социальную значимость и запрос жителей, предложил главе Сызрани перераспределить средства, выделяемые муниципалитету из областного бюджета на сферу транспорта и автомобильных дорог, таким образом, чтобы удалось в ближайшие годы с задачей справиться и сделать так, как ждут люди.
"Я сказал главе города, что обязательно нужно посоветоваться с людьми, чтобы они поддержали именно такой подход — не распылять средства на весь город, а сконцентрировать их на эти направления. Поддержка городского сообщества обязательна нужна. Если на такой подход муниципалитет готов, мы обсудим возможность выделения дополнительных средств. По переходу через железнодорожные пути также надо связываться с ОАО "РЖД", — сказал глава региона, поручив Ивану Пивкину и председателю правительства региона Виктору Кудряшову совместно с администрацией Сызрани заняться отработкой темы.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно