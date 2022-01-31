Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных дорожных объектов в Сызрани

В понедельник, 31 января, в ходе оперативного совещания правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани. Это ремонт автомобильного моста около железнодорожного вокзала и перехода через железнодорожные пути в районе улицы Степана Разина.

В рамках "оперативки" министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил о сроках реализации мероприятий, реализуемых в регионе в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщил министр, конкурсные процедуры по всем 20 объектам проведены. "Уровень контрактации составляет 96%, по 2 объектам заключение контрактов планируется до конца текущей недели. Контрольная точка по выполнению строительно-монтажных работ — 1 ноября", — сказал Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров, заслушав доклад министра, сообщил о необходимости дополнительно проработать решения по двум проблемным объектам дорожной инфраструктуры в Сызрани, имеющих важное социальное значение.

Первый — ремонт перехода через железнодорожные пути в границах улиц Степана Разина и Шеврохромовская. Местное жители давно просят обустроить здесь безопасный, удобный, регулируемый переход. А пока по пути на работу, в магазины и школы горожане ежедневно вынуждены пересекать железнодорожные пути на свой страх и риск. Второй — ремонт автомобильного моста, связывающего площадь перед вокзалом "Сызрань-1" с остальной частью города ("горбатый" мост), который находится в аварийном состоянии.

"Этот застарелый вопрос местные жители неоднократно поднимали. Тема не один год звучит. Мы обсуждали с главой города, что надо браться и решать", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров, учитывая социальную значимость и запрос жителей, предложил главе Сызрани перераспределить средства, выделяемые муниципалитету из областного бюджета на сферу транспорта и автомобильных дорог, таким образом, чтобы удалось в ближайшие годы с задачей справиться и сделать так, как ждут люди.

"Я сказал главе города, что обязательно нужно посоветоваться с людьми, чтобы они поддержали именно такой подход — не распылять средства на весь город, а сконцентрировать их на эти направления. Поддержка городского сообщества обязательна нужна. Если на такой подход муниципалитет готов, мы обсудим возможность выделения дополнительных средств. По переходу через железнодорожные пути также надо связываться с ОАО "РЖД", — сказал глава региона, поручив Ивану Пивкину и председателю правительства региона Виктору Кудряшову совместно с администрацией Сызрани заняться отработкой темы.