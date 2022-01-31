16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Оперативный штаб: нужно быть готовыми к госпитализации детей Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных дорожных объектов в Сызрани В 2022 году в Самарской области благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели Дмитрий Азаров обсудил будущее Поволжской академии образования в Тольятти

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных дорожных объектов в Сызрани

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 31 января, в ходе оперативного совещания правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани. Это ремонт автомобильного моста около железнодорожного вокзала и перехода через железнодорожные пути в районе улицы Степана Разина.

В рамках "оперативки" министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин  доложил о сроках реализации мероприятий, реализуемых в регионе в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщил министр, конкурсные процедуры по всем 20 объектам проведены. "Уровень контрактации составляет 96%, по 2 объектам заключение контрактов планируется до конца текущей недели. Контрольная точка по выполнению строительно-монтажных работ — 1 ноября", — сказал Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров, заслушав доклад министра, сообщил о необходимости дополнительно проработать решения по двум проблемным объектам дорожной инфраструктуры в Сызрани, имеющих важное социальное значение. 

Первый — ремонт перехода через железнодорожные пути в границах улиц Степана Разина и Шеврохромовская. Местное жители давно просят обустроить здесь безопасный, удобный, регулируемый переход. А пока по пути на работу, в магазины и школы горожане ежедневно вынуждены пересекать железнодорожные пути на свой страх и риск. Второй — ремонт автомобильного моста, связывающего площадь перед вокзалом "Сызрань-1" с остальной частью города ("горбатый" мост), который находится в аварийном состоянии.

"Этот застарелый вопрос местные жители неоднократно поднимали. Тема не один год звучит. Мы обсуждали с главой города, что надо браться и решать", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров, учитывая социальную значимость и запрос жителей, предложил главе Сызрани перераспределить средства, выделяемые муниципалитету из областного бюджета на сферу транспорта и автомобильных дорог, таким образом, чтобы удалось в ближайшие годы с задачей справиться и сделать так, как ждут люди.

"Я сказал главе города, что обязательно нужно посоветоваться с людьми, чтобы они поддержали именно такой подход — не распылять средства на весь город, а сконцентрировать их на эти направления. Поддержка городского сообщества обязательна нужна. Если на такой подход муниципалитет готов, мы обсудим возможность выделения дополнительных средств. По переходу через железнодорожные пути также надо связываться с ОАО "РЖД", — сказал глава региона, поручив Ивану Пивкину и председателю правительства региона Виктору Кудряшову совместно с администрацией Сызрани заняться отработкой темы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6