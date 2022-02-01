В Самаре три автобуса изменили маршрут из-за нечищеных дорог

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Во вторник, 1 февраля, на 9:00 в связи с неудовлетворительным дорожным покрытием на разворотной площадке (ул. Батайская) автобусы маршрутов №№ 1, 50, 51 следуют до остановки "Красная Глинка".