Самарские автобусы №№ 61, 1, 50, 51 ходят по измененным схемам из-за "плохих" дорог

В пятницу, 14 января, в связи с неудовлетворительным дорожным покрытием на ул. Советской Армии- 5-я просека (через МТЛ АРЕНА) автобус № 61 следует в объезд по ул. Ново-Садовая (дублер), ул. Шверника, ул. Солнечная и далее по маршруту в направлении ООТ"ТЦ Колизей".
Также из-за неудовлетворительного дорожного покрытия на участке ул. Батайская от Красноглинского шоссе автобусы № 1,50,51 следуют до ООТ "а/с Красная Глинка".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.