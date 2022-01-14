Самарские автобусы №№ 61, 1, 50, 51 ходят по измененным схемам из-за "плохих" дорог

В пятницу, 14 января, в связи с неудовлетворительным дорожным покрытием на ул. Советской Армии- 5-я просека (через МТЛ АРЕНА) автобус № 61 следует в объезд по ул. Ново-Садовая (дублер), ул. Шверника, ул. Солнечная и далее по маршруту в направлении ООТ"ТЦ Колизей".

Также из-за неудовлетворительного дорожного покрытия на участке ул. Батайская от Красноглинского шоссе автобусы № 1,50,51 следуют до ООТ "а/с Красная Глинка".