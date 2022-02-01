Сельчане обогнали горожан в онлайн-гонке

По итогам года Самара осталась за пределами первой сотни населенных пунктов области по среднемесячному объему интернет-трафика на жителя. Город-миллионник обошли небольшие поселения численностью до тысячи человек.

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, с помощью инструментов big data изучив мобильный трафик за 2020-2021 гг.

Лидером в мобильном интернете стало село Красная Поляна в Пестравском районе - в среднем на клиента оператора ежемесячно здесь приходилось свыше 44 ГБ трафика, которого хватит, чтобы посмотреть целый сезон сериала "Друзья". На втором месте - поселок Прибой, расположенный на берегу Чапаевки, с потреблением порядка 43 ГБ, замыкает тройку село Новая Рачейка, где абонент МегаФона загружает 39 ГБ в месяц. Для жителей этих населенных пунктов мобильный интернет, вероятно, служит альтернативой фиксированному доступу.

В среднем горожане используют значительно меньше интернет-трафика, чем сельчане, - всего 17-20 ГБ в месяц. В рейтинге городов Самара замыкает первую тройку, уступая Октябрьску и Новокуйбышевску.

За год среднемесячный трафик со смартфона в области вырос на треть. Особую динамику оператор зафиксировал у жителей Шенталинского (63%), Елховского (58%) и Кошкинского (48%) районов. Ориентируясь на рост востребованности быстрого мобильного интернета за пределами городов, инженеры провели масштабную модернизацию телеком-оборудования по всей Самарской области.

"Уже 96% наших базовых станций в области поддерживают LTE-стандарт, то есть примерно у 3 млн человек есть доступ к высокоскоростному интернету МегаФона. Благодаря модернизации загружать интернет-страницы в малых населенных пунктах, таких как Карловка, Сосновка, Тремасово, Ледяйка и в других, где проживает до тысячи человек, могут так же быстро, как и в крупных городах", - отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

За 12 месяцев МегаФон построил, увеличил емкость и пропускную способность более чем 300 базовых станций в 25 районах Самарской области. Скорость мобильного интернета в селах, поселках и деревнях после проведенных работ выросла в несколько раз - достаточно для того, чтобы незаметно загружать файлы большого объема, пользоваться цифровыми сервисами для дистанционной работы и учебы, смотреть видео или играть в онлайн-игры без задержек.