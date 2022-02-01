16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста Станция метро "Самарская" может быть построена после "Театральной" Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 г. появятся мобильная связь и интернет стандарта 4G На развязке пересечения ул. Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов Строительство моста через Самарку в районе Спиридоновки обойдется в 1 млрд рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сельчане обогнали горожан в онлайн-гонке

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам года Самара осталась за пределами первой сотни населенных пунктов области по среднемесячному объему интернет-трафика на жителя. Город-миллионник обошли небольшие поселения численностью до тысячи человек.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, с помощью инструментов big data изучив мобильный трафик за 2020-2021 гг.

Лидером в мобильном интернете стало село Красная Поляна в Пестравском районе - в среднем на клиента оператора ежемесячно здесь приходилось свыше 44 ГБ трафика, которого хватит, чтобы посмотреть целый сезон сериала "Друзья". На втором месте - поселок Прибой, расположенный на берегу Чапаевки, с потреблением порядка 43 ГБ, замыкает тройку село Новая Рачейка, где абонент МегаФона загружает 39 ГБ в месяц. Для жителей этих населенных пунктов мобильный интернет, вероятно, служит альтернативой фиксированному доступу.

В среднем горожане используют значительно меньше интернет-трафика, чем сельчане, - всего 17-20 ГБ в месяц. В рейтинге городов Самара замыкает первую тройку, уступая Октябрьску и Новокуйбышевску.

За год среднемесячный трафик со смартфона в области вырос на треть. Особую динамику оператор зафиксировал у жителей Шенталинского (63%), Елховского (58%) и Кошкинского (48%) районов. Ориентируясь на рост востребованности быстрого мобильного интернета за пределами городов, инженеры провели масштабную модернизацию телеком-оборудования по всей Самарской области.

"Уже 96% наших базовых станций в области поддерживают LTE-стандарт, то есть примерно у 3 млн человек есть доступ к высокоскоростному интернету МегаФона. Благодаря модернизации загружать интернет-страницы в малых населенных пунктах, таких как Карловка, Сосновка, Тремасово, Ледяйка и в других, где проживает до тысячи человек, могут так же быстро, как и в крупных городах", - отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

За 12 месяцев МегаФон построил, увеличил емкость и пропускную способность более чем 300 базовых станций в 25 районах Самарской области. Скорость мобильного интернета в селах, поселках и деревнях после проведенных работ выросла в несколько раз - достаточно для того, чтобы незаметно загружать файлы большого объема, пользоваться цифровыми сервисами для дистанционной работы и учебы, смотреть видео или играть в онлайн-игры без задержек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6