В Тольятти будут судить участницу ОПГ обнальщиков

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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение одной из участниц ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.