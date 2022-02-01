Дмитрий Азаров возглавит попечительский совет реготделения "Русского географического общества"

Во вторник, 1 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам деятельности и развития самарского регионального отделения "Русского географического общества". Одним из решений стало формирование попечительского совета организации, в который войдут министры областного правительства, руководители крупных компаний и учреждений, бизнесмены. Возглавит совет глава региона.

Самарское отделение РГО ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года. Сегодня оно насчитывает более 200 членов, действует 5 местных отделений: Клявлинское, Челно-Вершинское, Камышлинское, Похвистневское, Тольяттинское.

В ноябре 2021 года в Москве губернатор Дмитрий Азаров и первый вице-президент РГО, заслуженный географ РФ Артур Чилингаров заключили соглашение о взаимодействии правительства Самарской области с РГО. Сотрудничество направлено на совместную реализацию научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных, туристических, а также иных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона.

"Рад, что уже в начале нового года мы приступаем к наполнению этого соглашения реальными делами. Мы вместе можем многое сделать, чтобы жители больше узнавали о родном крае, еще больше в него влюблялись, становились настоящими патриотами родной земли. Решение этих первостепенных задач — в основе работы "Русского географического общества", — отметил Дмитрий Азаров.

Председатель самарского отделения "Русского географического общества", депутат областной думы Денис Волков рассказал об основных направлениях деятельности самарского отделения РГО. Так ежегодно проводятся общероссийские акции РГО "Географический диктант", фотоконкурс "Самая красивая страна", "Памятные таблички РГО", "Лучший гид России", "Ночь географии", "Трамвай РГО". С 2020 года организация выступает партнером международного проекта "VeloRussia. Трансроссийский веломаршрут Европа — Азия", направленного на создание сети магистральных веломаршрутов по Самарской области. Самарское отделения РГО активно реализует собственные проекты, в том числе с использованием системы грантовой поддержки. В 2022 году планируется создать в Самаре музей по истории Волжского судоходства в моделях и макетах речных судов, подготовить фильм об истории семьи Аксаковых и их вкладе в развитие региона, провести фестиваль документальных, научно-популярных фильмов и роликов о географии и краеведении "РГО-Кино-Фест", организовать работы по сохранению родника в Клявлинском районе. Также в этом году планируется открыть школу агротуризма для фермеров Самарской области.

Одно из ключевых направлений работы РГО в Самарской области — развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. "Совместно со Сбербанком мы намерены запустить интерактивную карту туристических маршрутов Самарской области. Всего же на 2022 год нами запланировано проведение около 70 мероприятий", — сообщил Денис Волков.

"Это очень знаковые проекты, направленные на популяризацию исторического наследия, укрепление культурного потенциала Самарской области. Эта важная просветительская работа, которая также содержит элементы развития туризма — важной для региона отрасли, имеющей еще нереализованный потенциал", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из шагов дальнейшего развития самарского отделения РГО — создание попечительского совета, который будет оказывать ему содействие в реализации социально-значимых проектов, привлечении новых партнеров, получении грантовой поддержки. Инициатива была поддержана губернатором.

Дмитрий Азаров, учитывая значимость для Самарской области и жителей региона той работы, которую ведет РГО, принял предложение лидеров организации возглавить попечительский совет регионального отделения. Это решение было согласовано и одобрено первым вице-президентом РГО Артуром Чилингаровым.

Планируется, что в попечительский совет самарского отделения РГО также войдут представители правительства области, руководители крупных предприятий и учреждений региона, бизнесмены. По поручению Дмитрия Азарова в ближайшие 2 недели правительство региона доработает положение о попечительском совете и его планируемый состав.