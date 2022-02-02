В Самаре со 2 февраля все учреждения допбразования перейдут на дистанционное обучение

В Самаре со 2 февраля все учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение, сообщает оперштаб по коронавирусу.

"Со 2 февраля до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий", — подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

Общеобразовательные учреждения принимают решения о переходе на дистант самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки. В настоящий момент на карантин закрыто 14 самарских школ полностью и 1629 классов — как по причине ОРВИ и заболевания коронавирусной инфекцией.

Особое внимание уделяется контролю соблюдения социальной дистанции и масочного режима в торговых, офисных центрах, банках и в общественном транспорте. Вплоть до остановки движения при отказе пассажиров использовать средства индивидуальной защиты.

Продолжается контроль соблюдения самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом Covid-19.