В Самаре со 2 февраля все учреждения допбразования перейдут на дистанционное обучение

В Самаре со 2 февраля все учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение, сообщает оперштаб по коронавирусу.
"Со 2 февраля до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий", — подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.
Общеобразовательные учреждения принимают решения о переходе на дистант самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки. В настоящий момент на карантин закрыто 14 самарских школ полностью и 1629 классов — как по причине ОРВИ и заболевания коронавирусной инфекцией.
Особое внимание уделяется контролю соблюдения социальной дистанции и масочного режима в торговых, офисных центрах, банках и в общественном транспорте. Вплоть до остановки движения при отказе пассажиров использовать средства индивидуальной защиты.
Продолжается контроль соблюдения самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом Covid-19.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.