Тольяттинца обвиняют в попытке подкупить полицейского из-за контрафактной одежды

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В Тольятти в суд отправили уголовное дело 51-летнего жителя Ставропольского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.