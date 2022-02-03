ТОАЗ проведет реконструкцию сооружений для очистки стоков

Модернизация биологических очистных сооружений (БОС), находящихся в собственности ТОАЗа, может стартовать уже в этом году. В ходе общественных обсуждений, организованных 1 февраля в помещении ДК "Тольяттиазот", был представлен рабочий проект, который позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить экологию Волги.

О планах и перспективах рассказал заместитель генерального директора ПАО "ТОАЗ", директор по технической политике Виктор Казачков. Он сообщил, что очистные сооружения, которым предстоит реконструкция, находятся на территории ТОАЗа по адресу Поволжское шоссе, 9. К осени текущего года планируется завершить работу над проектом и пройти все требуемые экспертизы. Затем будет дан старт работам, которые должны финишировать в 2024 году. Они затронут объекты системы БОС по всей технологической цепочке, где часть узлов реконструируют, а часть построят.

Виктор Казачков сообщил, что находящиеся в ведении завода биологические очистные были запущены в 1979 году. Предприятие регулярно проводило капитальный ремонт и ряд улучшений, в том числе была внедрена ультрафиолетовая очистка, что позволило отказаться от использования хлора. Но с началом реализации нацпроекта "Экология" и действующего в рамках него федерального проекта "Чистая Волга" вступили в силу новые реалии. "Сейчас резко ужесточились требования к сбросу в Волгу стоков, прошедших предварительную очистку. Поэтому ТОАЗ принял решение о проведении реконструкции биологических очистных сооружений, чтобы обеспечить соответствие всем нормативам поступающих в акваторию водохранилища очищенных сточных вод", — прокомментировал он.

Отметим, что вышеуказанные БОС перерабатывают не только промышленные стоки ТОАЗа, но и бытовые, а также ливневые со всего Комсомольского района, включая Федоровку и микрорайон Поволжский. Также в камеру смешения здесь ведется прием стоков с Центрального района и Северного промузла. Уже в очищенном виде вода поступает в Саратовское водохранилище в районе Федоровки и полуострова Копылово.

"Учитывая, что биологические очистные сооружения предприятия являются значимым объектом для города и региона, на нас, как на их собственника, ложится серьезная ответственность. Реконструкция пройдет в несколько этапов, и результатом станет совершенно обновленный объект с увеличенной мощностью и автоматизацией процессов" — сообщил Виктор Казачков. По его информации, пропускная способность БОС вырастет почти в два раза: вместо 65 тыс. кубометров стоков, которые принимают сейчас, потенциал вырастет до порядка 104 тыс. кубометров. Это позволит обеспечить запас мощности на перспективу развития жилой и экономической инфраструктуры Тольятти.

Существенно вырастет и степень очистки вод, попадающих в Волгу: по ряду веществ выброс сократится в несколько раз, а по отдельным показателям в десятки. При этом на БОС будет снижено испарение в атмосферу загрязняющих газов: метана, сероводорода, оксида и диоксида азота, аммиака, оксида углерода, метилмеркаптана и этилмеркаптана. Эксперты в ходе обсуждения отметили, что запахи в воздухе над очистными будут исключительно органолептического характера вследствие необходимости переработки содержимого городской канализации.

Как прокомментировал по окончании слушаний глава Комсомольского района Артем Анисимов, для жителей Тольятти экологические темы всегда очень актуальны. "ТОАЗ делает важное и нужное дело, тратя колоссальные средства на то, чтобы степень очистки стоков становилась выше. Это очень важно для обеспечения экологического благополучия в регионе", — сказал он.

Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти Надежда Павлинова отметила, что Волга сегодня страдает из-за недостаточной очистки стоков: "Если не принимать меры по снижению сбрасываемых в Волгу загрязнений, каждый человек понимает, к чему это приведет. Благое дело, за которое взялся Тольяттиазот, позволит уменьшить антропогенное воздействие на акваторию Саратовского водохранилища. Да, оно находится ниже по течению от Тольятти. Надеюсь, что в ближайшие годы в цепочку выстроятся все предприятия, ответственные за работу очистных сооружений, чтобы провести их реконструкцию, в том числе те, что находятся на Средней Волге и в ее верховьях".

Заместитель директора по общим вопросам Института Экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов напомнил, что Волга — это часть огромной сложной экосистемы. "Снижение негативного воздействия на ее акваторию, окажет влияние не только на водные ресурсы, но и на наземные тоже. Природа ведь существует в комплексе, и антропогенный фактор является одним из его элементов", — отметил он.

Молодой ученый рассказал, что экосистема Волги после создания на ней каскада водохранилищ нарушилась и потеряла свою стабильность. Поэтому антропогенные факторы влияют на нее сильнее. Он заметил, что работа, в результате которой улучшится качество очистки сбрасываемых в Саратовское водохранилище вод, — это забота ТОАЗа о природных территориях и населенных пунктах, расположенных ниже по течению от Тольятти, о жителях Самары, Самарской Луки. Он выразил надежду, что предприятия, расположенные на Волге выше Автограда, также побеспокоятся об экологии Куйбышевского водохранилища и проживающих на его берегу жителях Тольятти.

Виктор Казачков подчеркнул, что работа по модернизации на ТОАЗе является важнейшей составляющей деятельности предприятия, где постоянно ведется обновление оборудования на разных объектах. Реализация одного из масштабных проектов по строительству третьего агрегата карбамида мощностью в 2,2 тыс. тонн завершится в этом году. После введения его в эксплуатацию выбросы углекислого газа, который будет пущен на производство карбамида, на заводе будут сокращены практически полностью.

"Тольяттиазот — развивающаяся компания, которая занимается не только увеличением производства продукции, но и улучшением всех производственных процессов на благо экологии. Проект по реконструкции биологических очистных сооружений абсолютно экологичен и направлен на улучшение качества жизни жителей и окружающей среды региона", — резюмировал Виктор Казачков.