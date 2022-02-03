Бывшего председателя КПК "Доходный Дом" отправили под домашний арест

В Тольятти под домашний арест отправили бывшего председателя правления кредитно-потребительского кооператива "Доходный Дом". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

1 февраля мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ. По версии следствия, он незаконно заключал договоры и принимал деньги членов кооператива под предлогом выплаты крупных дивидендов и новых займов. При этом кооператив не вел никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности, которая могла бы позволить выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге деньги вкладчиков просто похитили.

Потерпевшими признаны более 500 членов КПК. Среди них жители Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района. Ущерб составил свыше 115 млн рублей.