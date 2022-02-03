Бывшего председателя КПК "Доходный Дом" отправили под домашний арест

В Тольятти под домашний арест отправили бывшего председателя правления кредитно-потребительского кооператива "Доходный Дом". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
1 февраля мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ. По версии следствия, он незаконно заключал договоры и принимал деньги членов кооператива под предлогом выплаты крупных дивидендов и новых займов. При этом кооператив не вел никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности, которая могла бы позволить выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге деньги вкладчиков просто похитили.
Потерпевшими признаны более 500 членов КПК. Среди них жители Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района. Ущерб составил свыше 115 млн рублей.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение