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Преступления Происшествия

Безработный тольяттинец оформил кредит на 1,5 млн руб. и перевел деньги мошенникам

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти жертвой мошенников стал 52-летний безработный мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На днях с разницей в несколько минут мужчине поступили звонки с информацией о попытках снятия денег с его банковских счетов и оформления кредита. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита.

Житель Тольятти не стал перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты его счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он пошел в ближайшее отделение банка и оформил кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел с помощью банкомата 1,46 млн руб. на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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