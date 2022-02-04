ТОАЗ помог приобрести специальное оборудование для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, помог детскому саду "Радуга" приобрести специальное оборудование для занятий с детьми с особенными возможностями здоровья.

Благодаря гранту "Химии добра" сотрудникам детского сада удалось воплотить проект "Лаборатория профессора ТОАЗ" — это занятия для детей с ОВЗ, где им в игровой форме рассказывают о науке и технике. Проект включает несколько мини-лабораторий и образовательных программ: "Почемучка", где ребятам рассказывают, как устроен мир, "Академия света" рассказывает о закономерностях преломления, "Чудеса электричества" с несложными и безопасными опытами, позволяющими изучить электрический ток. Во время занятия детям доступно рассказывают о технике, химии и физических явлениях. Мини-лаборатории мобильны и могут использоваться для детей из разных групп.

Занятия с цифровой лабораторией помогают детям с особенностями здоровья открыть для себя мир науки и учат их доводить опыты до конца. Педагоги детского сада, основываясь на своем опыте работы с особенными детьми, разработали специализированные методики, используемые на занятиях, которые подстегивают исследовательский интерес у ребят.

"Благодарим Тольяттиазот за помощь в покупке этого уникального образовательного оборудования. Мы рады, что решили принять участие в грантовой программе "Химия добра". Это позволило нам реализовать проект, который готовили и планировали длительное время. Поддержка большого предприятия в его реализации для нас значима", — отметила заведующая детского сада "Радуга" Валентина Мелькина. "Изучив все возможности цифрового обучения, педагоги нашего детского сада разработали этот проект — "Лаборатория профессора ТОАЗ". При таких технологиях коррекционно-развивающее обучение становится эффективнее. Так мы компенсируем те недостатки, которые имеются у наших воспитанников", — прокомментировала педагог-психолог детского сада "Радуга", автор проекта "Лаборатория профессора ТОАЗ" Юлия Тарасова.

"Тольяттиазот традиционно поддерживает проекты, которые направлены на образование и развитие детей. Особенно, если речь идет о детях, нуждающихся в особенном подходе. Проект, который реализовали в детском саду "Радуга", помогает детям познавать окружающий мир, несмотря на то, какие сложности они имеют. Мы создаем для них такую возможность", — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.