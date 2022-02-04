Прокуратура проверит законность гражданства участников конфликта в самарской школе

Прокуратура Промышленного района Самары закончила проверку в школе № 8, организованную из-за конфликта учеников.

Напомним, 18 января после окончания занятий около учебного заведения произошел конфликт, в результате которого малолетняя ученица получила травмы.

Во время проверки прокуратура обнаружила, что школа не уведомила о случившемся полицию и не проводила профилактику противоправного поведения.

В связи с этим надзорное ведомство внесло школе представление об устранении нарушений. Теперь школа решила все же начать профилактическую работу с учениками и родителями.

Кроме того, прокуратура начала проверку из-за размещения в группе "ЧС Самара" в соцсети "ВКонтакте" публикации об инциденте, в которой были персональных данных несовершеннолетних.

Также надзорное ведомство проверит законность получения гражданства РФ родителями и самими несовершеннолетними, нанесшими травмы школьнице.