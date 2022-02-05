Блогер Илья Варламов "заступился" за самарский элеватор

"Один из символов Самары хотят уничтожить" - новый пост блогера Ильи Варламова.

"В Самаре собираются снести уникальный экспериментальный элеватор конца 70-х — начала 80-х годов. На его месте хотят построить жилой микрорайон, а бруталистские башни заменить … стекляшками. В общем-то, классический ход любой российской мэрии", — пишет блогер.

Напомним, что самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс

Глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова говорит, что это единственное в своем роде строение в России, и "его снос — как убийство последнего амурского тигра".

"Действительно, для Самары лучше всего было бы, если бы здание сохранили, наделив его новой функцией. Но за местных жителей, которые считают элеватор "шедевром брутализма", власти уже все решили: они отказались присвоить башням охранный статус. Теперь ничто не мешает их сносу. А сторона будущего застройщика уже рассказывает, что получила "полное одобрение от архитектурного сообщества", — комментирует Варламов.

"В центре Самары, на видовой точке на берегу реки, собираются уничтожить интересный и ценный архитектурный объект, который уже стал одним из символов города. Вместо него ... воткнут какую-то нелепую ... от автора придорожных торговых центров и апартаментов в лужковском стиле. Молодцы, отлично придумали!", — резюмирует блогер.