Александр Хинштейн: самарские детсады остались без охраны из-за халатности чиновников

Из-за халатности городских чиновников десятки детских садов Самары остались без профессиональной охраны, сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в соцсетях. Выяснилось, что средства на оплату охранных услуг забыли заложить в бюджет на 2022 год.

"Это выяснилось после обращений ко мне родителей, жалующихся, что с января из многих детсадов исчезли сотрудники частных охранных организаций (ЧОО), прежде их охранявшие, — пишет Александр Хинштейн. — Как оказалось, ранее заключенные договоры на оказание охранных услуг были расторгнуты между шестью ЧОО и 36 детсадами с января. Теперь на входе там сидят сами же сотрудники детских садов".

Ещё в 78 детсадах охрана осуществляется силами 16 ЧОО бесплатно, "под честное слово заведующих, что деньги непременно появятся", — привел данные парламентарий.

По словам Хинштейна, сотрудники департамента образования пообещали вернуть "забытые" средства при корректировке городского бюджета.

Самого депутата "амнезия" самарских чиновников потрясла: "В условиях, когда вопросы безопасности детских учреждений ставятся на первый план, а случаи "скулшуттинга" потрясают всю страну, такие просчеты чиновников выглядят откровенным вызовом. Это не просто головотяпство, а настоящая халатность!".

Александр Хинштейн также сообщил, что уже обратился к главе города Елене Лапушкиной в письменной и очной форме с просьбой оперативно урегулировать возникшую проблему. Также направлен запрос прокурору Самарской области о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования "вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности".

"Благо, руководству депобра к этому не привыкать", — заключил Александр Хинштейн, подразумевая ситуацию, которая ранее развернулась вокруг руководителя этого ведомства Елены Чернеги.

Напомним, в конце января стало известно о том, что глава городского департамента образования восстановлена в должности.

В начале января 2021 г. Елену Чернегу временно отстраняли от управления департаментом в связи с возбуждением в ее отношении уголовного дела. Чиновницу обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре суд принял решение, и Елене Чернеге назначили судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.

К непосредственному исполнению обязанностей главы самарского департамента образования Елена Чернега приступила с февраля 2022 г.