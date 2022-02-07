В преддверии Дня российской науки в ПГУТИ прошел семинар для студентов "Шаг в науку 2.0"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошел семинар для молодежи, посвященный Дню российской науки, "Шаг в науку 2.0". Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Кадры для цифровой экономики".
Участники семинара узнали о достижениях вуза в области научных разработок, о том, какая ведется научная работа со студентами, как можно заработать на науке. Так, проявляя активность и креативное мышление, работая над уникальными проектами, студенты ПГУТИ получают федеральные гранты и стипендии, областные стимулирующие выплаты и т. д.
Из 5000 обучающихся студентов в ПГУТИ более 1500 уже активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, а показатели вуза в части публикаций в научных изданиях с каждым годом увеличиваются.
Напомним, в 2020 г. губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил против объединения Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики с Московским техническим университетом связи и информатики, которое бы лишило вуз самостоятельности. Благодаря личному вмешательству Главы региона ПГУТИ удалось сохранить статус самостоятельного вуза, обновить материально-техническую базу.
В рамках семинара "Шаг в науку 2.0" ряд сотрудников вуза были награждены благодарностями от АНО "Национальные приоритеты" за вклад и активное участие в реализации мероприятий Года науки и технологий, а также памятным знаком "За успехи в высшем образовании и научной деятельности".
— У вас сейчас есть возможность получить те уникальные компетенции и знания, практические навыки, которые в будущем будут очень востребованы у потенциальных работодателей. Университет дает вам такую возможность: здесь открыты прекрасные лаборатории для формирования научно-практических знаний и умений, для реализации различных проектов, — обратился к присутствующим руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
"У нас практически на каждой кафедре есть научные группы, которые ведут исследовательскую работу по различным направлениям, поэтому любой студент может найти для себя какое-то интересное поле для деятельности. Ежегодно наши студенты побеждают в научных олимпиадах и конкурсах, мы занимаем первые и вторые места в конкурсе "Умник", нам есть чем гордиться. Занимайтесь наукой, это очень интересно!" — призвал на открытии семинара и. о. ректора Дмитрий Мишин.
О лучших разработках ПГУТИ последних лет участники семинара смогли узнать подробнее в технопарке, который был открыт на базе вуза осенью прошлого года в рамках празднования 65-летия учебного заведения. Это и беспилотные дроны, и роботы различного назначения, и системы связи и охраны, и устройства для высокоскоростной цифровой обработки оптических сигналов, и интеллектуальный сенсорный комплекс ЛоРА-С, и интернет-вещь "Умная бутыль", и многое другое.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.