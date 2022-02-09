16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

Банки Финансы

Банк "Открытие": рост цен на сталь может продлиться до марта

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"По данным на 4 февраля, котировки г/к рулона (FOB Черное море) достигли 825 за т, показав рост с начала января на 7,1%. Российские торговые компании также повышают цены на сортовой и листовой прокат. Металлотрейдеры фиксируют спекулятивный спрос и полагают, что стоимость проката будет увеличиваться из-за роста цен производителей, ограниченности предложения на внутреннем рынке и увеличения котировок в мире.

По оценкам "Открытие Research", подорожание стали в России — временное явление, которое может продлиться до марта 2022 г. Рост цен вызван снижением предложения на мировом рынке стали на фоне проблем в экономике Турции, празднования Лунного Нового года и проведения Олимпийских игр в Китае, а также снижения активности электросталеплавильного производства в Индии из-за роста затрат на ЖРС, коксующийся уголь и электроэнергию.

По мере ослабления некоторых факторов котировки могут вновь начать снижаться под действием увеличения мощностей и замедления роста спроса на сталь.

Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) ожидает в этом году рост видимого потребления стали в Евросоюзе на уровне 3,2% г/, в 2023 г. — 1,7% г/г (в 2021 г. показатель вырос на 13,8% г/г). Замедление по сравнению с 2021 г. обусловлено завершением эффекта низкой базы (в 2020 г. был спад на фоне пандемии), а также сохраняющимися проблемами с цепочками поставок, высокими квотами на выбросы и ценами на электричество. Ассоциация предполагает, что указанные факторы будут оказывать влияние на спрос в основных потребляющих сталь отраслях как минимум до конца 2 кв. 2022 г.

В Европе и США умеренный рост потребления стали ожидается из-за негативного влияния дефицита полупроводников на объемы производства автомобилей. Так, Volkswagen сообщил, что зафиксировал в 2021 г. самые низкие показатели продаж за последние 10 лет. В 1 пол. 2022 г. компания ожидает сохранения неопределенности в отношении поставки комплектующих и чипов.

Попытки автопроизводителей сосредоточиться на более высокомаржинальных моделях (SUV) может поддержать рост спроса на сталь за счет увеличения интенсивности ее потребления. Данный тип автомобилей может требовать больше стали, что увеличивает условную метрику потребления металла на 1 чип и тем самым немного компенсирует фактор нехватки полупроводников".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6