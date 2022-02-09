16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

Банки Финансы

ВТБ увеличил продажи ипотеки в Самарской области на 36%

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В январе этого года заемщики ВТБ в Самарской области оформили 330 жилищных кредитов на сумму свыше 870 млн рублей, что на 36% выше результата за аналогичный период предыдущего года. Всего в России за первый месяц года банк выдал 18,6 тыс. кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Среди действующих программ одной из самых востребованных в январе стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ провел в Самарской области около 70 сделок на сумму 146,5 млн рублей. Фактически в рамках нее выдается каждый шестой жилищный кредит. В рамках "семейной ипотеки" банк выдал в регионе 40 кредитов на 116 млн рублей, что составляет 13% по доле выдач.

Средний размер ипотечного кредита в Самарской области за январь 2022 года достиг 2,6 млн рублей.

"В начале года мы видим рекордный спрос на ипотеку в Самарской области, что во многом обусловлено закрытием ранее одобренных заявок. Также это может объясняться ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. При этом даже в условиях удорожания жилищных кредитов, покупка недвижимости по-прежнему остается привлекательной для населения за счет льготных госпрограмм и индексации материнского капитала, который можно направлять в том числе на первоначальный взнос по ипотеке", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6