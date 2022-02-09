ВТБ увеличил продажи ипотеки в Самарской области на 36%

В январе этого года заемщики ВТБ в Самарской области оформили 330 жилищных кредитов на сумму свыше 870 млн рублей, что на 36% выше результата за аналогичный период предыдущего года. Всего в России за первый месяц года банк выдал 18,6 тыс. кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Среди действующих программ одной из самых востребованных в январе стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ провел в Самарской области около 70 сделок на сумму 146,5 млн рублей. Фактически в рамках нее выдается каждый шестой жилищный кредит. В рамках "семейной ипотеки" банк выдал в регионе 40 кредитов на 116 млн рублей, что составляет 13% по доле выдач.

Средний размер ипотечного кредита в Самарской области за январь 2022 года достиг 2,6 млн рублей.

"В начале года мы видим рекордный спрос на ипотеку в Самарской области, что во многом обусловлено закрытием ранее одобренных заявок. Также это может объясняться ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. При этом даже в условиях удорожания жилищных кредитов, покупка недвижимости по-прежнему остается привлекательной для населения за счет льготных госпрограмм и индексации материнского капитала, который можно направлять в том числе на первоначальный взнос по ипотеке", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей.