16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мусорный коллапс в Самаре: почему контейнерные площадки превращаются в свалки "С уборкой снега очень плохо": самарцы делятся мнением о работе коммунальщиков ГЖИ контролирует работы по уборке снега Самару от снега расчищали 3,7 тыс. человек и более 700 спецмашин В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада

ЖКХ и благоустройство Общество

Мусорный коллапс в Самаре: почему контейнерные площадки превращаются в свалки

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Последнюю неделю соцсети запестрели фотографиями неубранных контейнерных площадок, сделанных во дворах Самары. Вокруг контейнеров образовываются настоящие горы мусора.

Фото: ФОТО АВТОРА

В ООО "ЭкоСтройРесурс", которое выполняет в области функции регоператора по обращению с ТКО, заявили, что причиной невывоза мусора стали нерасчищенные после сильных снегопадов дороги.

"Уважаемые жители Самарской области! Из-за сильных снегопадов в регионе осложнилась ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов. Мусоровозы направляются по адресам маршрутов согласно графику – сбоев нет, однако осуществить вывоз ТКО удается не везде. Многие проезды к контейнерным площадкам не очищены – спецтехника вязнет в колее. Большинство накопителей замуровано в снег. Водители отчитываются фотографиями по каждой площадке", - сообщает регоператор на своей официальной странице в ответ на многочисленные жалобы в соцсетях.

Во многих дворах проезды, действительно, завалены снежной кашей. Однако контейнерные площадки превращаются в свалки даже там, где проезды расчищены.

Вот некоторые комментарии пользователей соцсетей (орфография и пунктуация сохранены):

"Еще один день, когда снег убран, машин нет, а @ecostr_ru все никак не может проехать и вывезти мусор. Что вам сейчас мешает?"

"@ecostr_ru что за безобразие? Проспект Кирова 88 Б. Последний раз мусор вывозили 3 февраля";

"@ecostr_ru, специально для вас почистили снег, можете забирать, пока снег опять не выпал.
ул. Стара-Загора, 90";

"Здравствуйте. Извините, но нам не надо "на контроле", нам надо вывезти, и чтобы ваши водители не врали что не могут подъехать, значит сами проверяйте подъезды, у нас всегда чистят";

"И квитанции за февраль пересчитайте. Не работаете первую половину месяца. Похоже будем ждать, пока все растает".

Корреспондент Волга Ньюс лично наблюдал аналогичную ситуацию во дворе домов №212, 214, 218 на ул. Воронежской, где мусор не вывозится с 5 февраля. После обращения к регоператору 7 февраля на следующий день приехал трактор и расчистил проезды, в том числе к контейнерной площадке.

Утром 9 февраля по адресу приехал мусоровоз, постоял несколько минут с аварийным сигналом, закинул несколько мешков с мусором и отправился по маршруту.

Через некоторое время мусоровоз вернулся и, проехав мимо, покинул микрорайон.

С соседних контейнерных площадок ТКО тоже не вывезены.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6