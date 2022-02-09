Мусорный коллапс в Самаре: почему контейнерные площадки превращаются в свалки

Последнюю неделю соцсети запестрели фотографиями неубранных контейнерных площадок, сделанных во дворах Самары. Вокруг контейнеров образовываются настоящие горы мусора.
В ООО "ЭкоСтройРесурс", которое выполняет в области функции регоператора по обращению с ТКО, заявили, что причиной невывоза мусора стали нерасчищенные после сильных снегопадов дороги.
"Уважаемые жители Самарской области! Из-за сильных снегопадов в регионе осложнилась ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов. Мусоровозы направляются по адресам маршрутов согласно графику – сбоев нет, однако осуществить вывоз ТКО удается не везде. Многие проезды к контейнерным площадкам не очищены – спецтехника вязнет в колее. Большинство накопителей замуровано в снег. Водители отчитываются фотографиями по каждой площадке", - сообщает регоператор на своей официальной странице в ответ на многочисленные жалобы в соцсетях.
Во многих дворах проезды, действительно, завалены снежной кашей. Однако контейнерные площадки превращаются в свалки даже там, где проезды расчищены.
Вот некоторые комментарии пользователей соцсетей (орфография и пунктуация сохранены):
"Еще один день, когда снег убран, машин нет, а @ecostr_ru все никак не может проехать и вывезти мусор. Что вам сейчас мешает?"
"@ecostr_ru что за безобразие? Проспект Кирова 88 Б. Последний раз мусор вывозили 3 февраля";
"@ecostr_ru, специально для вас почистили снег, можете забирать, пока снег опять не выпал.
ул. Стара-Загора, 90";
"Здравствуйте. Извините, но нам не надо "на контроле", нам надо вывезти, и чтобы ваши водители не врали что не могут подъехать, значит сами проверяйте подъезды, у нас всегда чистят";
"И квитанции за февраль пересчитайте. Не работаете первую половину месяца. Похоже будем ждать, пока все растает".
Корреспондент Волга Ньюс лично наблюдал аналогичную ситуацию во дворе домов №212, 214, 218 на ул. Воронежской, где мусор не вывозится с 5 февраля. После обращения к регоператору 7 февраля на следующий день приехал трактор и расчистил проезды, в том числе к контейнерной площадке.
Утром 9 февраля по адресу приехал мусоровоз, постоял несколько минут с аварийным сигналом, закинул несколько мешков с мусором и отправился по маршруту.
Через некоторое время мусоровоз вернулся и, проехав мимо, покинул микрорайон.
С соседних контейнерных площадок ТКО тоже не вывезены.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается