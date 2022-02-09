Мусорный коллапс в Самаре: почему контейнерные площадки превращаются в свалки

Последнюю неделю соцсети запестрели фотографиями неубранных контейнерных площадок, сделанных во дворах Самары. Вокруг контейнеров образовываются настоящие горы мусора.

В ООО "ЭкоСтройРесурс", которое выполняет в области функции регоператора по обращению с ТКО, заявили, что причиной невывоза мусора стали нерасчищенные после сильных снегопадов дороги.

"Уважаемые жители Самарской области! Из-за сильных снегопадов в регионе осложнилась ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов. Мусоровозы направляются по адресам маршрутов согласно графику – сбоев нет, однако осуществить вывоз ТКО удается не везде. Многие проезды к контейнерным площадкам не очищены – спецтехника вязнет в колее. Большинство накопителей замуровано в снег. Водители отчитываются фотографиями по каждой площадке", - сообщает регоператор на своей официальной странице в ответ на многочисленные жалобы в соцсетях.

Во многих дворах проезды, действительно, завалены снежной кашей. Однако контейнерные площадки превращаются в свалки даже там, где проезды расчищены.

Вот некоторые комментарии пользователей соцсетей (орфография и пунктуация сохранены):

"Еще один день, когда снег убран, машин нет, а @ecostr_ru все никак не может проехать и вывезти мусор. Что вам сейчас мешает?"

"@ecostr_ru что за безобразие? Проспект Кирова 88 Б. Последний раз мусор вывозили 3 февраля";

"@ecostr_ru, специально для вас почистили снег, можете забирать, пока снег опять не выпал.

ул. Стара-Загора, 90";

"Здравствуйте. Извините, но нам не надо "на контроле", нам надо вывезти, и чтобы ваши водители не врали что не могут подъехать, значит сами проверяйте подъезды, у нас всегда чистят";

"И квитанции за февраль пересчитайте. Не работаете первую половину месяца. Похоже будем ждать, пока все растает".

Корреспондент Волга Ньюс лично наблюдал аналогичную ситуацию во дворе домов №212, 214, 218 на ул. Воронежской, где мусор не вывозится с 5 февраля. После обращения к регоператору 7 февраля на следующий день приехал трактор и расчистил проезды, в том числе к контейнерной площадке.

Утром 9 февраля по адресу приехал мусоровоз, постоял несколько минут с аварийным сигналом, закинул несколько мешков с мусором и отправился по маршруту.

Через некоторое время мусоровоз вернулся и, проехав мимо, покинул микрорайон.

С соседних контейнерных площадок ТКО тоже не вывезены.