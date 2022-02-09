Юбилею исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в Самаре будет посвящен комплексный проект

5 марта 2022 года исполняется 80 лет первому исполнению Седьмой симфонии в Куйбышеве. Этому событию будет посвящен комплексный проект, состоящий из выставки, концерта, а также инсталляции и мэппинга на здание театра. Выставка откроется в фойе Самарского академического театра оперы и балета — именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере.
Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — гимн жизни и всего человеческого, была впервые исполнена в Куйбышеве 5 марта 1942 г. эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда.
Шедевр Шостаковича — это демонстрация веры в победу советского народа в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Симфония стала символом борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. Именно из Куйбышева, который в первые годы войны имел статус "запасной столицы", началось триумфальное шествие Седьмой симфонии. Спустя три недели она прозвучала в Москве, летом ее сыграли в Лондоне и Нью-Йорке, а в августе — в блокадном Ленинграде. В 1946 г. она была исполнена в Берлине.
В Самаре на здание театра будет организован мэппинг — световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Помимо этого на площади будет установлена интерактивная инсталляция, созданная медиахудожниками студии креативных технологий "Playtronica". Жители региона услышат фрагменты первой части произведения, а также узнают, какой символический смысл несет в себе партия того или иного инструмента.
Кульминацией события станет исполнение Оркестром Большого театра России под руководством главного дирижера-музыкального руководителя Тугана Сохиева Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Гастроли реализуются ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Концерт состоится 5 марта, начало в 21.00.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!