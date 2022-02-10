Самарские таможенники обнаружили незаконно выведенные за границу 159 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию преступлений выводом денег за рубеж, сообщает ведомство.

По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводили крупные суммы за границу.

С января по июнь 2018 г. было оформлено четыре юрлица на разных людей. Эти фирмы предоставляли подложные документы в местные банки и незаконно вывели в Португалию, Венгрию и Испанию более 159 млн рублей. Формальные директора фирм не имели отношения к деятельности юрлиц. За предоставление своих персональных данных они получали деньги.

В отношении подозреваемой и ряда других людей возбудили уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное создание юрлица") и ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам").