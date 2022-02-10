Самарские таможенники обнаружили незаконно выведенные за границу 159 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию преступлений выводом денег за рубеж, сообщает ведомство.
По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводили крупные суммы за границу.
С января по июнь 2018 г. было оформлено четыре юрлица на разных людей. Эти фирмы предоставляли подложные документы в местные банки и незаконно вывели в Португалию, Венгрию и Испанию более 159 млн рублей. Формальные директора фирм не имели отношения к деятельности юрлиц. За предоставление своих персональных данных они получали деньги.
В отношении подозреваемой и ряда других людей возбудили уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное создание юрлица") и ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам").
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение