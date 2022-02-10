В Курумоче идут испытания дрона-перехватчика "Волк-18"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили в пресс-службе компании.

Беспилотник "Волк-18" способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек. Кроме того, "Волк" имеет возможность таранить другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"С 7 февраля в аэропорту Курумоч начались испытания комплекса "ROSC-1", укомплектованного "охотником за дронами" "Волк-18", в реальных условиях эксплуатации", — сказали в концерне.

Свою продукцию, включающую перехватчик "Волк", "Алмаз-Антеем" представит на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая пройдет в Москве 9–10 февраля.