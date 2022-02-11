В Красноглинском районе может быть построен реабилитационный центр для бездомных животных

В среду, 9 февраля, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн провел встречу с руководством самарской ветклиники ФлагманВет и представителями действующего подрядчика мэрии Самары по отлову животных — "Добрые люди", чтобы обсудить передачу питомника компании рядом с пос. Козелки в Красноглинском районе города ветеринарной клинике для строительства первого реабилитационного центра для бездомных животных в рамках ГЧП.

Строительство крупного ветеринарного центра полного цикла с рекреационной зоной могло бы внести существенный вклад в решение проблемы бездомных животных в Самаре. В таком центре животные могли бы проходить лечение, психологическую реабилитацию, а неравнодушные люди — проводить с ними время.

Подобный опыт успешно реализуется в других регионах России, в частности в Нижнем Новгороде. В Самаре с инициативой реализации проекта вышла компания ФлагманВет, и Александр Хинштейн идею поддержал.

Для возведения центра полного цикла нужны значительные средства, а также дополнительный участок земли. На имеющемся (в с. Лопатино, где сейчас располагаются вольеры ветклиники) строить невозможно. По предварительным подсчетам, обустройство такого центра может обойтись в несколько сотен млн рублей.

Строительство реабилитационного центра планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

В настоящее время уточняются детали алгоритма передачи питомника и земельного участка зоозащитникам.

Напомним, что по инициатива Хинштейна в Самаре планируется ввести обязательную регистрацию бездомных собак.