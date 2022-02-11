В Красноглинском районе может быть построен реабилитационный центр для бездомных животных

В среду, 9 февраля, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн провел встречу с руководством самарской ветклиники ФлагманВет и представителями действующего подрядчика мэрии Самары по отлову животных — "Добрые люди", чтобы обсудить передачу питомника компании рядом с пос. Козелки в Красноглинском районе города ветеринарной клинике для строительства первого реабилитационного центра для бездомных животных в рамках ГЧП.
Строительство крупного ветеринарного центра полного цикла с рекреационной зоной могло бы внести существенный вклад в решение проблемы бездомных животных в Самаре. В таком центре животные могли бы проходить лечение, психологическую реабилитацию, а неравнодушные люди — проводить с ними время.
Подобный опыт успешно реализуется в других регионах России, в частности в Нижнем Новгороде. В Самаре с инициативой реализации проекта вышла компания ФлагманВет, и Александр Хинштейн идею поддержал.
Для возведения центра полного цикла нужны значительные средства, а также дополнительный участок земли. На имеющемся (в с. Лопатино, где сейчас располагаются вольеры ветклиники) строить невозможно. По предварительным подсчетам, обустройство такого центра может обойтись в несколько сотен млн рублей.
Строительство реабилитационного центра планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.
В настоящее время уточняются детали алгоритма передачи питомника и земельного участка зоозащитникам.
Напомним, что по инициатива Хинштейна в Самаре планируется ввести обязательную регистрацию бездомных собак.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.