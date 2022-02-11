Самарские депутаты выступили за продление сроков приема в первые классы школ

В Самарской губернской думе обсудили возможность областной законодательной инициативы об установлении начала приёма в первые классы школ не "1 апреля", а "с 1 апреля". Таким образом, у муниципалитетов будет возможность распределить по потокам прием заявлений. Депутаты рассчитывают, инициатива будет рассмотрена на федеральном уровне. Об этом стало известно на заседании профильного комитета губдумы в четверг, 10 февраля.

В центре внимания парламентариев оказалась информация об организации в Самарской области приемной кампании в первые классы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Заместитель министра образования и науки Елена Пинская рассказала об изменениях в правилах приема, установленных на федеральном уровне.

Раньше муниципалитеты имели возможность организовывать прием в первые классы волнами: например, в первую волну принимали лицеи и гимназии, во вторую волну подключались другие школы. И родители могли подавать заявление только в одно учебное заведение.

Изменения в порядке приема детей определили, что старт заявок начинается единовременно — 1 апреля, и у родителей есть возможности подавать заявки сразу в несколько учебных заведений. При этом процесс зачисления идет три месяца и только к началу июля обнародуются окончательные приказы о зачислении. Конечно, в таких условиях возникло много вопросов, не имеющих прямого ответа и создающих большое напряжение.

Также Елена Пинская рассказала, что с 1 марта 2022 г. вступят в силу несколько новелл, и до 1 марта 2026 г. порядок приема меняться не будет.

Изменения этого года более четко прописывают порядок преимущественного приёма на обучение полнородных и неполнородных братьев и сестер, уточняют список необходимых документов.

При этом до 1 января 2023 г. в рамках действующего порядка все регионы должны организовать возможность подключения всех региональных порталов на сайте "Госуслуги".

Как прокомментировала председатель комитета Светлана Ильина: "Сегодня мы руководствуемся федеральным порядком зачисления детей в первый класс. Прием заявлений начнется 1 апреля сразу во все школы страны. В порядке предусмотрено, что по истечении трех месяцев на втором этапе — с 6 июля — организуется прием всех детей на свободные места. Но мы прекрасно знаем, что на практике считанные минуты или даже секунды электронной очереди определяют судьбу заявления. Также мы знаем, что большое количество льготных категорий детей имеют право на внеочередной или первоочередной прием. И у родителей, конечно, возникает много тревог и вопросов".