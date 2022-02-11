Ракета "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

В четверг, 10 февраля, ракета-носитель "Союз-СТ-Б" самарского РКЦ "Прогресс" успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 34 спутников OneWeb. Пуск был выполнен в 21:09 по московскому времени со стартового комплекса Гвианского космического центра, сообщает Роскосмос.
"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно. Все спутники OneWeb успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление", - указывается в сообщении.
Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта компании "Главкосмос" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace.
Для компании OneWeb этот запуск стал тринадцатым, выполненным с использованием российских ракет-носителей "Союз-2" и вторым, выполненным из Гвианского космического центра. Пять запусков выполнялись с космодрома Байконур, еще шесть — с новейшего российского космодрома Восточный.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?