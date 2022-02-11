Ракета "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

В четверг, 10 февраля, ракета-носитель "Союз-СТ-Б" самарского РКЦ "Прогресс" успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 34 спутников OneWeb. Пуск был выполнен в 21:09 по московскому времени со стартового комплекса Гвианского космического центра, сообщает Роскосмос.

"Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно. Все спутники OneWeb успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление", - указывается в сообщении.

Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта компании "Главкосмос" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace.

Для компании OneWeb этот запуск стал тринадцатым, выполненным с использованием российских ракет-носителей "Союз-2" и вторым, выполненным из Гвианского космического центра. Пять запусков выполнялись с космодрома Байконур, еще шесть — с новейшего российского космодрома Восточный.