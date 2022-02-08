Банкавто: лидером премиального сегмента авторынка по итогам 2021 года стал BMW

Итог года, в котором продажи так или иначе сокращались 8 месяцев из 12, выглядит на удивление хорошо: 1,67 миллиона новых автомобилей (+4% к 2020-му). Могло быть и хуже. Достаточно вспомнить, что с августа рынок испытывал непрекращающееся двузначное падение. Не изменил тренда даже всегда самый "плодородный" декабрь. Если в 2019-м и 2020-м реализация новых автомобилей в последнем месяце года приближались к 170 тысячам новых автомобилей (без учета машин марок BMW, Mini и Mercedes-Benz), то в 2021-м она составила всего 133,5 тысячи машин (-20%). За последние 10 лет было всего два декабря, когда на нашем рынке продавалось менее 150 тысяч машин — в 2015-м и в 2016 году.

Среди премиальных брендов на первое место вышла BMW (46 802 а/м; +10%). Mercedes-Benz в легковой модельной линейке реализовал 43 011 машин, +11%. LCV-техника штутгартского бренда тоже немного прибавила в популярности (1 838; +10%).

Lexus сохранил за собой "бронзу" в "премиуме" (19 362; -2%). Однако продажи марки отмечались двузначным снижением последние месяцы 2021 года.

Audi (16 404 тысячи а/м) и Infiniti (2 034 а/м) прибавили каждый по 8%. Volvo показала результат в 9 088 а/м, а Cadillac — в 2 377 а/м: обе марки сумели получить двузначный рост.

Genesis (4 480 а/м) на фоне низкой базы 2020 года смог увеличить продажи почти в 3,5 раза.

А вот Land Rover (6 388 а/м) и Mini (2 613 а/м) едва удержались в околонулевой зоне. "Англичане" особенно сильно страдали от нехватки машин.

И наконец, замыкающий Jaguar едва смог преодолеть отметку в 500 машин (521 а/м, -46%).

Впрочем, каковы бы ни были парадные цифры продаж премиальных марок, декларируемые для AEB, реальные цифры у них очень часто ниже. Здесь важную роль вновь сыграл щедрый квартальный бонус каждого из дистрибьюторов этих брендов. Реальная картина популярности этих марок за год может быть видна лишь на основе данных по регистрациям, которые появятся чуть позже.