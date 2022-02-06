Банкавто: вместо увеличения ценового порога на роскошь надо разграничить автомобили на люксовые и массовые

Эксперты маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) оценили, несколько соответствует текущим реалиям налог на роскошные машины, и предложили замену системе разделения автомобилей по ценам. Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным.

Как Hyundai стал роскошью

Налог на роскошь был введен в 2014 году. С тех пор дополнительным сбором облагаются автомобили, стоимостью от 3 миллионов рублей. Однако за 7 лет цены сильно подросли. Только за последние 2 года рост стоимости автомобилей в зависимости от марок и моделей составил в среднем от 30% до 50%. Те самые 3 миллиона исчезли с ценников премиального сегмента, спустившись в масс-маркет, а настоящий люкс перешел границу в 5 миллионов и приближается к 10. На этом фоне прежние границы в 3 миллиона выглядят не просто устаревшими, но даже странными.

Согласно статистике, около 85% всех новых машин 2021 года обошлись своим владельцам в 2,5 — 3 млн рублей. Если подавляющее большинство водителей в состоянии приобрести автомобиль, считающийся роскошью, то существующие параметры определения люксового авто явно пора пересмотреть. Покупатели однозначно стали заложниками новой реальности цен, продолжающих расти на фоне дефицита автомобилей и старых ограничений, которые в сложившейся на авторынке ситуации вызывают, как минимум, недоумение. Так, например, даже автомобили самых популярных иномарок массового сегмента Hyundai и KIA попадают сейчас в категорию роскошных.

Отраслевое сообщество давно "за"

И отраслевые организации, и участники рынка с завидной периодичностью предлагают внести изменения в закон, но до решения вопроса пока далеко. Так, российская ассоциация дилеров в прошлом году отмечала необходимость сдвига базового диапазона с 3-5 млн рублей до 5-7 млн рублей. В конце 2021-го о рассмотрении вопроса повышения ценового порога объявил Минпромторг. Недавно предложение о повышении планки люксовых авто до 6 млн рублей выдвинула и АЕБ. А на днях депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают облагать налогом на роскошь автомобили дороже 4 миллионов рублей.

Поднять "планку роскоши" недостаточно

Что делать в сложившейся ситуации? Поднять, как предлагают многие, "планку роскоши" будет недостаточно. Новые границы в 5 или 6 миллионов тоже когда-нибудь станут слишком тесными из-за инфляции. Логичнее было бы заменить существующее сейчас разделение по ценам системой разграничения марок и моделей по категориям.

Например, все новые Bugatti, которые стоят действительно дорого, получат самый большой коэффициент налога. BMW тоже дешевизной не отличаются, но из-за широкого модельного ряда их цена сильно разнится. В этом случае градация должна стать помодельной. Таким образом, BMW X7, например, будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных автомобилей.

При этом все модели Hyundai должны остаться в рамках "обычного налога", даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя. Такой способ налогообложения больше всего соответствует адекватной "роскошной маркировке" и позволяет точнее отличать необходимые покупки от чрезмерно дорогих.