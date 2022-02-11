Тольяттинская прокуратура обнаружила еще один сомнительный КПК

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обнаружила, что кредитный потребительский кооператив "Аграрное развитие" ведет незаконную деятельность. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Организация активно размещала в интернете рекламу и однотипные комментарии об инвестиционной привлекательности и финансовой надежности. Однако, как выяснило надзорное ведомство, с сентября по декабрь 2021 г. фирма привлекла 250 тыс. рублей. При этом обязательства перед вкладчиками кооператив не исполнил, поскольку не вел никакую хозяйственную деятельность.

По материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").