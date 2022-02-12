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Преступления Происшествия

Под Тольятти задержан оренбуржец, подозреваемый в незаконном обороте оружия

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На посту ДПС в Ставропольском районе задержан ранее не судимый 29-летний житель Оренбургской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Для проверки документов был остановлен автомобиль BMW 745. Сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение водителя, в связи с чем провели досмотр мужчины и автомобиля.

В присутствии понятых под передним правым пассажирским сиденьем полицейскими обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, а в подлокотнике — магазин с патронами.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

Изъятое сотрудники полиции направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что после внесения изменений кустарным способом в конструкции сигнального пистолета МР-371 и холостых патронов светозвукового действия калибра 9 мм они стали пригодны для производства выстрела (стрельбы).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). 

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