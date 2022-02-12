Под Тольятти задержан оренбуржец, подозреваемый в незаконном обороте оружия

На посту ДПС в Ставропольском районе задержан ранее не судимый 29-летний житель Оренбургской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Для проверки документов был остановлен автомобиль BMW 745. Сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение водителя, в связи с чем провели досмотр мужчины и автомобиля.
В присутствии понятых под передним правым пассажирским сиденьем полицейскими обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, а в подлокотнике — магазин с патронами.
Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.
Изъятое сотрудники полиции направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что после внесения изменений кустарным способом в конструкции сигнального пистолета МР-371 и холостых патронов светозвукового действия калибра 9 мм они стали пригодны для производства выстрела (стрельбы).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение