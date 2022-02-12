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Финансы Экономика и бизнес

Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия Самарской области продолжают осваивать рынок долгового финансирования. По итогам 2021 г. три организации выпустили облигации на сумму 920 млн рублей. Из них две компании осуществили дебютный выпуск. Это предприятия, занимающиеся транспортировкой, обработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов, а также производитель климатического оборудования, сообщает Центробанк РФ.

По данным Rusbonds.ru, всего в обращении находятся облигации шести эмитентов, а общий объем привлеченных ими средств составляет более 4,4 млрд рублей.

Корпоративные облигации давно зарекомендовали себя как способ привлечения финансирования в бизнес почти на любом этапе. Банковский кредит, как наиболее привычный для решения этой задачи финансовый инструмент, не всегда подходит, так как у предприятия может не оказаться необходимого залога.

"С точки зрения эффективности управления долгом, облигации имеют преимущества перед банковскими кредитами: нет зависимости от одного кредитора, не требуется залог, средства можно привлечь на более длительный срок, — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — Как показывает практика, стоимость выпусков, следующих за дебютным, снижается по мере накопления публичной кредитной истории".

Для упрощения доступа предприятий к рынку облигаций в Самарской области работает Пул соорганизаторов выпуска корпоративных облигаций. В случае заинтересованности предприятия в привлечении финансирования можно обратиться напрямую к членам Пула за бесплатной консультацией.

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