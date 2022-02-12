В Самарской области усилена работа Госжилинспекции по жалобам граждан на снегоуборку

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит проверки работы управляющих организаций по расчистке придомовых территорий и кровель от снега. В субботу, 12 февраля, инспекторы ГЖИ инспектируют Советский район областной столицы.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова инспекторы регулярно проводят рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам по всему региону. Сегодня усиление инспекторского состава для рейда по Самаре. По областной столице самое большое количество жалоб.
"Ситуация очень напряженная, потому что увеличилось количество сигналов от жителей городского округа. Да, действительно, очень много выпало осадков, но это не снимает обязанности с ответственных служб и компаний за содержание придомовых территорий. Поэтому усилена работа инспекторского состава. Отмечу, что в прошлые выходные мы обследовали более 1,5 тысяч многоквартирных домов по всей Самарской области. Больше всего нарушений было выявлено именно в Самаре — это самый большой жилой фонд, где свыше 10 200 многоквартирных домов", — рассказала руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается