В Самарской области усилена работа Госжилинспекции по жалобам граждан на снегоуборку

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит проверки работы управляющих организаций по расчистке придомовых территорий и кровель от снега. В субботу, 12 февраля, инспекторы ГЖИ инспектируют Советский район областной столицы.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова инспекторы регулярно проводят рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам по всему региону. Сегодня усиление инспекторского состава для рейда по Самаре. По областной столице самое большое количество жалоб.

"Ситуация очень напряженная, потому что увеличилось количество сигналов от жителей городского округа. Да, действительно, очень много выпало осадков, но это не снимает обязанности с ответственных служб и компаний за содержание придомовых территорий. Поэтому усилена работа инспекторского состава. Отмечу, что в прошлые выходные мы обследовали более 1,5 тысяч многоквартирных домов по всей Самарской области. Больше всего нарушений было выявлено именно в Самаре — это самый большой жилой фонд, где свыше 10 200 многоквартирных домов", — рассказала руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.