Тольяттинец незаконно прописал у себя 34 иностранца

С сентября по декабрь прошлого года 39-летний житель Центрального района Тольятти по месту своей регистрации в квартире площадью 52 кв. м незаконно поставил на миграционный учет 34 иностранных гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина в ходе опроса признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.