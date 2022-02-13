Тольяттинец незаконно прописал у себя 34 иностранца

С сентября по декабрь прошлого года 39-летний житель Центрального района Тольятти по месту своей регистрации в квартире площадью 52 кв. м незаконно поставил на миграционный учет 34 иностранных гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемый неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина в ходе опроса признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение