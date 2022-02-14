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Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ обсудят на федеральном уровне

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 февраля, в Общественной Палате РФ состоится круглый стол на тему социокультурной реабилитации людей с инвалидностью. Модератор — член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

"В Общественной палате Российской Федерации ведется системная работа по обеспечению равных прав наших граждан. Круглый стол покажет проекты, в том числе инициативы Самарской области, реализуемые на практике, которые обеспечивают социокультурную реабилитацию людей с  инвалидностью. Личные истории, которые прозвучат в рамках мероприятия, вне сомнения, являются маяками для наших сограждан, настроенных на полноценную реализацию себя как личности в непростое, изменчивое время. Уверен, что широкое освещение поставленных вопросов приведет к кратному увеличению количества лиц, вовлеченных в позитивную деятельность Общественной палаты", — считает Павел Покровский.

В рамках круглого стола состоится презентация выставки картин самарского художника Евгения Коробских и будет представлен видеокурс "Самоучитель инклюзивного художника "Волга-Волга". Работа художника "Алые паруса" официально будет передана в основной фонд Государственного центрального музея современной истории России.

Напомним, 41-летний житель Тольятти, которому после падения под поезд ампутировали кисти обеих рук, научился рисовать картины, держа кисточку зубами.  При поддержке Общественной палаты Самарской области у Евгения несколько лет назад состоялась первая выставка. Сегодня Евгений ведет социальные сети, продолжает писать картины, ведет активную жизнь. Его опыт — убедительная реализация идеи "Идти вперед и не сдаваться!".

Также эксперты обсудят возможности инклюзивной площадки молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга", проводимого на территории Самарской области, как действующего социального лифта для молодежных лидеров, команд и проектов, практически реализующих социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью.

На круглый стол приглашены представители ОП РФ, органов исполнительной власти, Федерального собрания РФ, Госдумы РФ, НКО в сфере инклюзии, победители конкурса проектов Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив, аппарата Уполномоченного по правам человека, ведущих инклюзивных театров, движения "Инклюзивные балы", СМИ.

Итогом круглого стола станут проработанные рекомендации по поддержке профильных региональных проектов с возможностью системного обмена опытом,  будут предложены инструменты поддержки профильного сегмента социально ориентированных некоммерческих организаций через региональные Общественные палаты, а также разработаны программы развития системы мотивации СМИ на создание информационных материалов в сегменте успешно реализованных профильных проектов.

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