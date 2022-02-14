Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до 2024 года

В понедельник, 14 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, где в режиме видеоконференции руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований обсудили план работы департамента информационных технологий и связи Самарской области на 2022.

Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, в текущем году в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в Самарской области будет подключено к высокоскоростному Интернету 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Еще 12 населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены доступом в Интернет с участием региональных субсидий.

"В 2021 году было подключено к высокоскоростному Интернету 352 социально значимых объекта. Общее количество на территории Самарской области составило 1133 социально значимых объекта, среди которых школы, администрации муниципальных образований, участки полиции, фельдшерско-акушерские пункты", — доложил Константин Пресняков.

Действие программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", в реализации которой Самарская область выступила в качестве пилотного региона, рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить качественной связью и высокоскоростным интернетом все населенные пункты численностью от 100 до 500 человек.

Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение задачи и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету все населенные пункты региона в более сжатые сроки.

"При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года", — поставил задачу губернатор.

Отдельно на оперативном совещании рассмотрели проект "Карта жителя Самарской области", который был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года. В текущем году планируется развивать проект. Так, например, жители региона смогут с помощью карты получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас "Карту жителя" можно использовать как полис ОМС, в текущем году совместно с министерством здравоохранения также будет разработан и внедрен сервис "Электронный рецепт".

Помимо этого, на портале "Карты жителя" будет проведена работа по развитию сервисов в сфере культуры, туризма, спорта, в частности, появится возможность оплаты экскурсий. С помощью карты можно будет пройти регистрацию на спортивные мероприятия. В перспективе "Карта жителя Самарской области" должна также стать единой площадкой записи на прием в МФЦ.