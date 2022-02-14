Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до 2024 года

В понедельник, 14 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, где в режиме видеоконференции руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований обсудили план работы департамента информационных технологий и связи Самарской области на 2022.
Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, в текущем году в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в Самарской области будет подключено к высокоскоростному Интернету 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Еще 12 населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены доступом в Интернет с участием региональных субсидий.
"В 2021 году было подключено к высокоскоростному Интернету 352 социально значимых объекта. Общее количество на территории Самарской области составило 1133 социально значимых объекта, среди которых школы, администрации муниципальных образований, участки полиции, фельдшерско-акушерские пункты", — доложил Константин Пресняков.
Действие программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", в реализации которой Самарская область выступила в качестве пилотного региона, рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить качественной связью и высокоскоростным интернетом все населенные пункты численностью от 100 до 500 человек.
Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение задачи и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету все населенные пункты региона в более сжатые сроки.
"При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года", — поставил задачу губернатор.
Отдельно на оперативном совещании рассмотрели проект "Карта жителя Самарской области", который был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года. В текущем году планируется развивать проект. Так, например, жители региона смогут с помощью карты получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас "Карту жителя" можно использовать как полис ОМС, в текущем году совместно с министерством здравоохранения также будет разработан и внедрен сервис "Электронный рецепт".
Помимо этого, на портале "Карты жителя" будет проведена работа по развитию сервисов в сфере культуры, туризма, спорта, в частности, появится возможность оплаты экскурсий. С помощью карты можно будет пройти регистрацию на спортивные мероприятия. В перспективе "Карта жителя Самарской области" должна также стать единой площадкой записи на прием в МФЦ.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно