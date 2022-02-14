16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до 2024 года В регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19 в сферах здравоохранения, образования, услуг и ЖКХ Дмитрий Азаров вошел в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени" Почта России займется реставрацией особняка Неронова в Самаре Почта России откроет в Самаре крупный центр поддержки клиентов

Губернатор Власть и политика

Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до 2024 года

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 14 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, где в режиме видеоконференции руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований обсудили план работы департамента информационных технологий и связи Самарской области на 2022.

Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, в текущем году в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в Самарской области будет подключено к высокоскоростному Интернету 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Еще 12 населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены доступом в Интернет с участием региональных субсидий.

"В 2021 году было подключено к высокоскоростному Интернету 352 социально значимых объекта. Общее количество на территории Самарской области составило 1133 социально значимых объекта, среди которых школы, администрации муниципальных образований, участки полиции, фельдшерско-акушерские пункты", — доложил Константин Пресняков.

Действие программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", в реализации которой Самарская область выступила в качестве пилотного региона, рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить качественной связью и высокоскоростным интернетом все населенные пункты численностью от 100 до 500 человек.

Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение задачи и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету все населенные пункты региона в более сжатые сроки.

"При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года", — поставил задачу губернатор.

Отдельно на оперативном совещании рассмотрели проект "Карта жителя Самарской области", который был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года. В текущем году планируется развивать проект. Так, например, жители региона смогут с помощью карты получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас "Карту жителя" можно использовать как полис ОМС, в текущем году совместно с министерством здравоохранения также будет разработан и внедрен сервис "Электронный рецепт".

Помимо этого, на портале "Карты жителя" будет проведена работа по развитию сервисов в сфере культуры, туризма, спорта, в частности, появится возможность оплаты экскурсий. С помощью карты можно будет пройти регистрацию на спортивные мероприятия. В перспективе "Карта жителя Самарской области" должна также стать единой площадкой записи на прием в МФЦ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6