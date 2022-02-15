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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

С Байконура успешно стартовал самарский "Союз-2.1а" с грузовиком

БАЙКОНУР. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 февраля, в 08:25:40 с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19".

Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны. Данный пуск стал 50-м для ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 17 февраля 2022 года в 10:06 мск (±3 мин). 

В грузовом отсеке корабля размещено около 1 600 кг оборудования и материалов, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й экспедиции, а также комплекс целевых нагрузок по программе российских научно-прикладных исследований и экспериментов.

Кроме того, в грузовом отсеке находятся шесть малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55" №№ 5-10 разработки НИИ космического приборостроения (входит в Роскосмос) и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета, предназначенных для запуска с борта МКС во время выхода в открытый космос.

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