С Байконура успешно стартовал самарский "Союз-2.1а" с грузовиком

Во вторник, 15 февраля, в 08:25:40 с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19".
Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны. Данный пуск стал 50-м для ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а.
Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 17 февраля 2022 года в 10:06 мск (±3 мин).
В грузовом отсеке корабля размещено около 1 600 кг оборудования и материалов, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й экспедиции, а также комплекс целевых нагрузок по программе российских научно-прикладных исследований и экспериментов.
Кроме того, в грузовом отсеке находятся шесть малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55" №№ 5-10 разработки НИИ космического приборостроения (входит в Роскосмос) и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета, предназначенных для запуска с борта МКС во время выхода в открытый космос.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?