Дмитрий Константинов: У тех, кто не вакцинирован, болезнь протекает тяжелее — независимо от штамма

Руководитель информационного центра областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, завкафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ Дмитрий Константинов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о текущей эпидситуации в регионе, влиянии на нее "омикрона" и вакцинации детей.

- Соответствует ли клиническое течение COVID-19, вызванного "омикроном", тому, что говорили об особенностях этого штамма ранее?

- Все те данные, которые мы получали по "омикрону", соответствуют тому, с чем мы столкнулись на практике. В научном плане больше данных по "омикрону" у нас пока нет.

"Омикрон" сейчас превалирует, но не исключается и циркуляция "дельта"-штамма, и вирусных инфекций, которые сейчас тоже сезонно распространяются. Мы видим супер- и микст-инфекцию, когда один вирус присоединяется к другому, и можно переболеть "омикроном" и тут же удлинить клинические проявления гриппом, парагриппом, аденовирусной инфекцией.

- Снизилась ли потребность в реабилитации после ковида из-за более легкого протекания заболевания?

- Надо сказать, что по сравнению с "дельта"-штаммом, "омикрон" протекает легче. Соответственно, меньше побочных, нежелательных явлений, с которыми мы встречаемся уже на постреконвалесцентном этапе, то есть после того, как пациент выходит в период выздоровления. Поэтому точно можно сказать, что в реабилитации пациенты сейчас нуждаются меньше.

Но, мы же говорим, что реабилитация зависит не от самого штамма, а от общего состояния пациента, от коморбидности. Если пациент с сопутствующими хроническими заболеваниями перенес острое инфекционное заболевание (вызвано оно было "дельтой" или "омикроном" — нам в принципе все равно), инфекционный процесс может спровоцировать астенизацию, которая проходит в течение длительного времени — месяц, два. Потом может произойти обострение хронического заболевания — это тоже требует дополнительного внимания. То есть вирус выступает пусковым механизмом, запускает расстройства функций органов и систем.

В целом, сейчас постковидного синдрома видим меньше, потому что "омикрон" меньше изменяет гемостаз пациента — тромбообразование, которое запускала "дельта", либо уханьский вирус 2019 года.

Помните, у нас был момент, когда для разгрузки коечного фонда мы больных выводили из острого состояния, а для дальнейшего восстановления отправляли в санатории? Сейчас потребности в таком количестве мест для реабилитации, как это было осенью, нет. Нагрузка на реабилитационное звено меньше, потому что меньше продолжительность болезни. Такая особенность "омикрона" экономит силы, средства здравоохранения области.

- Буквально на днях на штабе озвучили решения: не проводить тестирование на выходе из болезни (если лечился более 7 дней) и отменить изоляцию контактных лиц. Это было сделано из экономии, потому что система "захлебывается" или есть другие причины?

Главный инфекционист региона: "Подготовка к этой волне началась давно - мы знаем, как диагностировать и лечить" В Самарской области ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии. Поручение регионам подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции дал президент РФ Владимир Путин. Штамм "омикрон" на территории Самарской области на данный момент не выявлен, но система здравоохранения уже мобилизована.

- Я вам объясню как инфекционист. Закономерности всех эпидпроцессов одинаковые и здесь не имеет значения — грипп, "омикрон", чума, холера или другие инфекционные заболевания. Конечно, больной человек всегда является источником инфекции, и чтобы предотвратить ее распространение, как один из вариантов нужна изоляция источника — чтобы прервать цепочку.

Но в последнее время мы видим, особенно на примере "омикрона", что у нас новая коронавирусная инфекция все-таки займет место типичных сезонных заболеваний, которые называются "острые респираторные вирусные инфекции" или ОРВИ, включающих грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус и т. д. Мы же к этим инфекциям не применяем таких строгих эпидтребований.

Вспомните как было 3, 5, 7 лет назад — у нас подъем заболеваемости гриппом в декабре, феврале, марте, но мы не уходили в изоляцию. Мы не сдавали мазки для выявления гриппа, не делали ПЦР-исследований. И сейчас ситуация с коронавирусом постепенно переходит на те рельсы, когда мы спокойно переживаем вспышки заболевания.

На сегодня тенденция такая, что нет прямой необходимости 14 дней сидеть на изоляции. Не только из-за того, что это влияет на экономику. Такая мера теряет актуальность потому, что у нас есть другие механизмы сдерживания — это вакцинация, в том числе детей, ревакцинация, выросшее количество уже переболевших.

Созданы все условия, которые позволяют менять правила, поэтому санитарные нормы несколько переписываются с учетом практики.

- Министр здравоохранения региона сказал, что "частота госпитализаций непривитых граждан выше в четыре раза", хотя ранее говорили лишь о нескольких процентах привитых среди госпитализированных.

- Я могу сказать, что примерно 30% из заболевших в нашем стационаре — вакцинированы. Мы сейчас анализируем данные по всем пациентам в госпиталях области и понимаем, что за медицинской помощью обращаются и вакцинированные, но течение болезни у них намного легче, и именно в госпитализации нуждается небольшой процент.

Они обращаются за помощью с положительным тестом и клиническими проявлениями легкого и среднего течения. Это 99,9%. Остальные приходятся на казуистику, когда у человека есть сопутствующие заболевания — инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность.

Надо четко понимать, что вакцинированные гораздо меньше болеют в тяжелой и крайне тяжелой форме. За счет этого есть свободный коечный фонд. Например, сегодня в нашем стационаре из вакцинированных никто не находится "на кислороде". А у тех, кто не вакцинирован, болезнь протекает тяжелее — независимо от того "омикрон" это, или "дельта". Они требуют и кислородной поддержки, у них чаще возникают осложнения.

Есть и зависимость от ревакцинации. Люди, которые сделали прививку более полугода назад, составляют примерно 85% от числа госпитализированных вакцинированных. Они пропустили ревакцинацию и попали в стационар, но, повторюсь, болеют легче невакцинированных.

Но все-таки, согласно методическим указаниям Минздрава, есть категории пациентов — 65+, имеющие сопутствующие заболевания и другие, которые подлежат наблюдению не только из-за степени тяжести коронавируса, но еще и из-за возможных осложнений хронических заболеваний, которые у них есть.

- То есть мы можем сказать, что вакцинация работает на то, чтобы ковид перешел в группу сезонных заболеваний?

- Однозначно, вакцинация работает. Но пока уровень вакцинации в 53% по Самарской области — это мало. Сейчас первичное звено задыхается от чего? Потому что из обращающихся за медицинской помощью по поводу ковид-инфекции всего 15% вакцинированных. А 85% — нет. Так вот из малой части обратившихся вакцинированных в стационар практически никто не попадает.

Сработает ли вакцина, зависит от того, смог ли организм, как индивидуальная среда, выработать защиту или нет. Поэтому из поступающих к нам вакцинированных мы пытаемся выделить группу пациентов, у которых выработалось достаточное количество антител, и тех, у кого эти антитела не выработались, несмотря на вакцинацию. Такое бывает — на "Спутник V" нет антител, а сделал через три месяца "КовиВак" — они появились. Поэтому категория вакцинированных неоднородная.

- То есть уповать на вакцину и забывать о других мерах профилактики не стоит?

- Конечно. Потому что не каждый может воспринимать эту вакцину, как требуется — у каждого организма будет разный иммунный ответ. Поэтому соблюдение эпидмероприятий — маски, дистанция, ограничение скоплений, проветривание помещений т. п. — очень важно для прекращения распространения инфекции.

У эпидпроцесса ключевые звенья: источник инфекции, механизм передачи и восприимчивый организм. Это три звена, которые позволяют контролировать процесс.

Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков: "Сегодня очень важно иметь крепкий иммунитет" Главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков порекомендовал жителям способы сохранения здоровья своего и своих близких.

На источник мы воздействуем тем, что он остается дома — мы ввели электронный больничный, дистанционные консультации. Механизм передачи мы контролируем маской, разобщением, мытьем рук. А восприимчивый организм мы защищаем вакцинацией — это специфическая профилактика.

Это классические меры профилактики и они не зависят от того, какая это инфекция — коронавирус, грипп, чума, холера и т. д.

- В социальных сетях выражают тревогу, что детскую вакцину, якобы еще не прошедшую все клинические испытания, будут доводить "на головах сирот" — в первую очередь вакцинировать детдомовцев, детей, оставшихся без попечения родителей, то есть тех, кого некому защитить?

- Можете успокоить общественность — "испытывать вакцину на детдомовцах" никто не собирается. Вспомните, ведь то же самое было и со взрослой вакциной — тоже говорили, что это эксперименты. Что мы видим — опять есть какое-то недоверие со стороны все тех же людей. Как правило, это параллель — сам не привился, и ребенка прививать не буду.

У нас вакцинировано уже около 500 детей, хотя в некоторых областях их число перевалило за тысячу.

У нас с советских времен есть национальный календарь прививок. Благодаря этому календарю мы сейчас не видим многих инфекций, которые раньше убивали тысячи детей и взрослых. Сам принцип вакцинации давно известен, как и технологии производства вакцины — и вакцина от новой коронавирусной инфекции сделана на основании старых известных технологий. Ничего страшного здесь нет, организм ребенка способен воспринимать антигены и векторных, и рекомбинантных вакцин.

Мы от гепатита В прививаем с рождения, благодаря чему убрали заболеваемость хроническими гепатитами и циррозами.

А некоторые опять придумывают про "испытания" на детях из интернатов, которые не имеют законных прав, опекунов и т. д. — полная глупость и несоответствие действительности.

Вакцинация для детей абсолютно безопасна, утверждена Минздравом, Этическим комитетом — это же непросто так. Все доклинические этапы испытаний закончены. Дети — это наше будущее, и никто бы не позволил применять на них неразрешенные вакцины. Поэтому надо быть абсолютно спокойным по отношению к вакцинации "Спутником-М", который сейчас разрешен.

В европейских странах начали вакцинировать детей с двух лет и уже есть результат: меньше порог заболеваемости среди взрослых, в некоторых странах достигли стабилизации.

Это большое благо — что сейчас разработана эта вакцина. Дети, как источник распространения инфекции, играют колоссальную роль. И как бы мы ни оберегали взрослых, но если дети постоянно будут болеть — а их процент доходит до 15 от общего населения области, то будет постоянно поддерживаться вспышка.

Заблокировать способность коронавируса распространяться и вызывать тяжелое течение и летальность может только массовая вакцинация. Раньше мы говорили, что популяционный иммунитет обеспечивает 70% привитых, но теперь мы поняли, что нужно 90% и выше. Потому что 20-30% оставшиеся все равно провоцируют процесс.

Опять же, нужно учитывать, что сейчас в мире происходит постоянная миграция между странами. Поэтому чем выше популяционный иммунитет, тем эффективнее все принимаемые меры, и тем быстрее снизится нагрузка на здравоохранение.